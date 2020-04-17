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Все про:Госдума (997) гражданство (1042) Россия (75348) украинцы (3232)

 Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев, имеющих вид на жительство

Право на упрощенный прием в гражданство РФ при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного пятилетнего срока проживания в России, предлагается предоставить гражданам Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

"Одновременно исключается требование о пятилетнем сроке нахождения на территории Российской Федерации и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Требование о пятилетнем сроке и подтверждении источника доходов не будет действовать и в отношении иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином РФ, проживающим на территории России, и имеющим в этом браке общих детей, а также в отношении иностранных граждан, имеющих в России хотя бы одного родителя с российским гражданством.

Напомним, ранее Совет Федерации РФ разрешил без экзамена признавать украинцев носителями русского языка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ"

Источник: https://censor.net.ua/n3189783
 
 
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тут печенеги за половцев интерес держат.. Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 6380 Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 4351
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Интересно количество конченых кретинов, кто стремиться получить гражданство Параши. Впрочем им как раз и место не у, а В Параше.
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Чому не хочуть забрати до себе всіх підкацаплених?
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17 апреля 2020В китайском Ухане задним числом обнаружили сотни умерших из-за коронавируса
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Интересно количество конченых кретинов, кто стремиться получить гражданство Параши. Впрочем им как раз и место не у, а В Параше.
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Ну начинай загибать пальцы в пользу рфии:
дешевле машины,
дешевле жратва,
доступнее жилье новое и есть ипотека,
медианная зарплата выше,
есть работа, осталось хоть-какое производство.
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список неполный ...
еще разрешили валежник собирать и мох...
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В тому то і справа що "жратва", хто забажає переходити на ту жратву, та й платня там вже не вище.
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Чому не хочуть забрати до себе всіх підкацаплених?
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тут печенеги за половцев интерес держат.. Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 6380 Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 4351
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З дуба "рухнули" ті, хто таких "міняйлів" обрав. Але їм, на жаль, до сраки...
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Ото най їдуть, отримують і лишаються в такому рідному для них "руському мірє"! А нашому МЗС збирати списки і подавати на скасування українського громадянства. Щоб знали, курви, "як Родіну любіть" Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 6772
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Надо быть полным дебилом чтобы стать эрзей или мокшей
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Жизнь как в ДНР-ЛНР для всех, даром, и пусть никто не останется без подарка. Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 8167
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Россия после эпидемии будет ездить по Украине и просить приехать в россию . Смотрите , что творится в городах и какие эмигранты . Недаром они обращаются к диаспоре и пытаются вернуть их Назад . Но тот кто дружит с Головой покидают этот Мордодор.
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Насколько надо быть ватным, чтобы мечтать вернуться в сранный Гулаг!!!
Люди путинская россия - это мерзко , не марайтесь!
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Інколи щоб переконатись що лайно- це лайно, треба його з"їсти цілий котел, щоб переконатись. Смачного!
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главное их потом назад не впускать,мол раскаялся и осознал...все,кто начиная с 2014 выехал-отрезанные ломти.
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У вовіка оманскаго є від на жітєльство в Криму. Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев, имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 2896
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Поросенко мог бы стать хорошим президентом, если бы не фабрика в Липецке и бизнес, который он так и не продал, хотя лохам обещал. Лохи утёрлись.
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