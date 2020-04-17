 Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев, имеющих вид на жительство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

"Одновременно исключается требование о пятилетнем сроке нахождения на территории Российской Федерации и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Требование о пятилетнем сроке и подтверждении источника доходов не будет действовать и в отношении иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином РФ, проживающим на территории России, и имеющим в этом браке общих детей, а также в отношении иностранных граждан, имеющих в России хотя бы одного родителя с российским гражданством.

Напомним, ранее Совет Федерации РФ разрешил без экзамена признавать украинцев носителями русского языка.

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