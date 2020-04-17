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 Киевские новости, Общество
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 Пылевая буря в Киеве обусловлена климатическими изменениями, - Кличко

Экологи объясняют возникновение пылевой бури, которая вчера пронеслась по Киеву, климатическими изменениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Сухая осень, бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод. Это - причины образования пыли, которую в столицу принес сильный ветер, достигавший в среднем 22 километров в час. А порывы его были сильнее. Мы не привыкли к таким погодным стихиям. Но они случаются все чаще", - подчеркнул Кличко.

По его словам, спасательные службы столицы разработали правила безопасности для таких случаев. Так все окна домов должны быть плотно закрыты. По возможности, людям следует оставаться дома. Если же человек оказался на улице, - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. И не парковать автомобили возле деревьев и столбов.

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Также Кличко прокомментировал падение строительной конструкции на Подольско-Воскресенском мостовом переходе.

"Из-за сильного ветра упали конструкции, возведенные для работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. К счастью - никто не пострадал. Также не поврежден сам мост. Сейчас продолжаются работы по восстановлению конструкций", - отметил Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189781
 
 
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А может не стоит леса и лесополосы выбурывать под Киевом?
Да и зеленым педофилам, надо наверное больше головой думать, а не тольок на 10-й день ЧП, реагироваьт на пожар
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Плюс к этому тотальное перепахивание земель латифундистами и экспортерами зерновых.
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И пожары тут ни при чем. Выгоревшая травяная подстилка держит грунт как живая...
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Може 22 м/с? Бо 22 км/год - це 6 м/с - навіть поплавок не знесе.
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Пылевая буря перекочевала в Украину , а нефть Осталась у Саудитов.
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российский бюджет в таких условиях долго не протянет..
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и тут "светило" не угадало, перепад тёплого/холодного фронтов воздуха, сперва ветер потом всё остальное.
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Опять Виталя виноват ? Отловите поджигателей .
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Экологи объясняют возникновение пылевой бури, которая вчера пронеслась по Киеву, климатическими изменениями................. но дурак все равно Кличко. Пилова буря в Києві обумовлена ​​кліматичними змінами, - Кличко - Цензор.НЕТ 8140 До чего же Квартал глубоко пустил корни в головах.
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Ааа... вот оно что... а мы думали потому, что идет бесконтрольная вырубка леса!
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