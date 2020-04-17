 Пылевая буря в Киеве обусловлена климатическими изменениями, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Сухая осень, бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод. Это - причины образования пыли, которую в столицу принес сильный ветер, достигавший в среднем 22 километров в час. А порывы его были сильнее. Мы не привыкли к таким погодным стихиям. Но они случаются все чаще", - подчеркнул Кличко.

По его словам, спасательные службы столицы разработали правила безопасности для таких случаев. Так все окна домов должны быть плотно закрыты. По возможности, людям следует оставаться дома. Если же человек оказался на улице, - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. И не парковать автомобили возле деревьев и столбов.

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Также Кличко прокомментировал падение строительной конструкции на Подольско-Воскресенском мостовом переходе.

"Из-за сильного ветра упали конструкции, возведенные для работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. К счастью - никто не пострадал. Также не поврежден сам мост. Сейчас продолжаются работы по восстановлению конструкций", - отметил Кличко.

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