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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (553) кризис (2994) экономика (3583) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (27)

 ВВП Украины в 2020 г. упадет на 4,2% и восстановится в 2021 г. на 2,4%, - прогноз Минэкономики

Падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%.

Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 4,2% в 2020 году. Характер восстановления будет таким же - L-форма: уже принятые в Украине карантинные меры будут дополнительно усилены и продлятся до конца второго квартала, что возымеет более негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет очень медленным", - указывается в прогнозе.

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Согласно ему, в 2021 году украинская экономика вернется к росту и восстановится на 2,4%.

Эксперты также ухудшили прогноз инфляции в этом году с 6,3% до 7%, однако в следующем году ожидают ее снижение до 5,9%.

Согласно прогнозу, среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/$ в 2020 году, на конец года прогнозируется 29,5 грн/$, тогда как среднегодовой курс в следующем году ожидается на уровне 30 грн/$, на конец года - 30,75 грн/$.

"Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но наибольшим будет падение инвестиций - оно составит 14,8%", - отмечается в прогнозе.

Дефицит госбюджета составит 5,6% ВВП.

Согласно консенсус-прогнозу, безработица в Украине в 2020 году достигнет 9,4%, в 2021-м - 9,1%.

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При этом реальная среднемесячная зарплата в 2020 году сократится на 13,9% с дальнейшим восстановлением роста на 3,2% в 2021 году.

Дефицит счета текущих операций в текущем году составит $3,9 млрд, в следующем - $4 млрд, или 2,8% ВВП и 2,6% ВВП соответственно, указывается в материалах прогноза.

Как указано в консенсус-прогнозе, экспорт в этом году просядет на 7,9%, импорт - на 12,2%.

Консенсус-прогноз подготовлен на основании обновленных оценок экспертов Минэкономики, Минфина, Нацбанка, а также более десятка государственных и неправительственных организаций и компаний.

ВВП Украины в 2020 г. упадет на 4,2% и восстановится в 2021 г. на 2,4%, - прогноз Минэкономики 01
ВВП Украины в 2020 г. упадет на 4,2% и восстановится в 2021 г. на 2,4%, - прогноз Минэкономики 02
ВВП Украины в 2020 г. упадет на 4,2% и восстановится в 2021 г. на 2,4%, - прогноз Минэкономики 03

Источник: https://censor.net.ua/n3189778
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю, що років через 6 буде повідемлення: Україна наблизилась до рівня квітня 2019 року.))
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Залишилось 4 дні до цього визначного дня коли українці більшістю проголосували за дупу в майбутньому.
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Совет форумчанПравила форума
 
Гадаю, Вовік прогнозистів з мінекономіки ще здивує.
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Думаю, що років через 6 буде повідемлення: Україна наблизилась до рівня квітня 2019 року.))
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Це якщо Президентом через чотири роки знову погодиться стати Порошенко.
А інакше через п'ять років досягнемо рівня Гаїті.
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Я знаю как ВВП пополнить. Сделать как в Армении. Там приняли закон, по которому все чиновники и богатенькие буратины должны объяснить законность своего состояния и недвижимости, которая должна соответствовать доходам. Если выявляют несоответствие, то все накраденное конфисковывают. Закон прекрасный. Украине нужно взять пример с армянских законодателей и принять подобный закон.
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МВФ тоже. Они уже писали - падение будет больше 7,7%
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Я так зрозумів 40% росту за 5 років вже не буде? ВВП Украины в 2020 г. упадет на 4,2% и восстановится в 2021 г. на 2,4%, - прогноз Минэкономики - Цензор.НЕТ 7686
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ріст економіки не може перевищувати ріст зєльонського
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Будет, только не рост ВВП, а рост бакса на 40% и даже не за 5 лет а уже в этом году))
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порошенківське зубожіння подолано!

прощавай, епоха бідності!
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Залишилось 4 дні до цього визначного дня коли українці більшістю проголосували за дупу в майбутньому.
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Взагалі-то вже впали більше, ніж на 4%, по результатам першого кварталу. А МВФ в найоптимістичному прогнозі по результатам року прогнозує падіння українського ВВП в 10%.
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по оценкам МВФ -7.7%. реально будет -10..12%. брехуны-министры бубочку пытаются "умаслить".
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Alex Noinets:
Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.
Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.
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Лечить нужно Медикаментозно , - Если упало, ведь больной весь Организм.
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Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
17.04.2020.
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Ріст прогнозується в олігархів, які були на зустрічі у Бубочки в ОПі. На тій зустрічі вони поділили між собою хто яку ділянку економіки дерибанить. А 73%бидлу пісюаніст забацає новий серіальчик, їжте тільки не подавіться.
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А с чего это в 2021 будет рост? Они что-то знают про отставку Зеленского?
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Думаєш, вони знають про "я устал я ухожу"?
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Что ни экономист то блаженный."Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми /За 5 лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%, - Гончарук. /Кабмин за 5 лет планирует привлечь $50 млрд иностранных инвестиций, - Гончарук/"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук /Гончарук о Госбюджете-2020: Победа! Уже в ближайшее время жизнь каждого украинца станет комфортнее/Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, Гончарук/ "Блаженными" назывались юродивые- пророки . Юродивые бывали безумными или умственно отсталыми. Но они у многих пользовались уважением. Известно свыше четырехсот юродивых, почитаемых в Русской Православной Церкви.
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Зеленому стаду нудно сказки писать...а не страной руководить...
Писать сказки для зебилов..они умственно отсталые...им пойдет..
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Думал, что мы достигли дна, но тут снизу постучали.
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Ну всьо, зебобіки - ви розраховували на чудо, а його нема і не буде, а буде глибока дупа. Дуже дякую (хриплявим голоском).
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