 ВВП Украины в 2020 г. упадет на 4,2% и восстановится в 2021 г. на 2,4%, - прогноз Минэкономики

Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 4,2% в 2020 году. Характер восстановления будет таким же - L-форма: уже принятые в Украине карантинные меры будут дополнительно усилены и продлятся до конца второго квартала, что возымеет более негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет очень медленным", - указывается в прогнозе.

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Согласно ему, в 2021 году украинская экономика вернется к росту и восстановится на 2,4%.

Эксперты также ухудшили прогноз инфляции в этом году с 6,3% до 7%, однако в следующем году ожидают ее снижение до 5,9%.

Согласно прогнозу, среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/$ в 2020 году, на конец года прогнозируется 29,5 грн/$, тогда как среднегодовой курс в следующем году ожидается на уровне 30 грн/$, на конец года - 30,75 грн/$.

"Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но наибольшим будет падение инвестиций - оно составит 14,8%", - отмечается в прогнозе.

Дефицит госбюджета составит 5,6% ВВП.

Согласно консенсус-прогнозу, безработица в Украине в 2020 году достигнет 9,4%, в 2021-м - 9,1%.

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При этом реальная среднемесячная зарплата в 2020 году сократится на 13,9% с дальнейшим восстановлением роста на 3,2% в 2021 году.

Дефицит счета текущих операций в текущем году составит $3,9 млрд, в следующем - $4 млрд, или 2,8% ВВП и 2,6% ВВП соответственно, указывается в материалах прогноза.

Как указано в консенсус-прогнозе, экспорт в этом году просядет на 7,9%, импорт - на 12,2%.

Консенсус-прогноз подготовлен на основании обновленных оценок экспертов Минэкономики, Минфина, Нацбанка, а также более десятка государственных и неправительственных организаций и компаний.





