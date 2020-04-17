 ВВП Украины в 2020 г. упадет на 4,2% и восстановится в 2021 г. на 2,4%, - прогноз Минэкономики

Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 4,2% в 2020 году. Характер восстановления будет таким же - L-форма: уже принятые в Украине карантинные меры будут дополнительно усилены и продлятся до конца второго квартала, что возымеет более негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет очень медленным", - указывается в прогнозе.
Согласно ему, в 2021 году украинская экономика вернется к росту и восстановится на 2,4%.
Эксперты также ухудшили прогноз инфляции в этом году с 6,3% до 7%, однако в следующем году ожидают ее снижение до 5,9%.
Согласно прогнозу, среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/$ в 2020 году, на конец года прогнозируется 29,5 грн/$, тогда как среднегодовой курс в следующем году ожидается на уровне 30 грн/$, на конец года - 30,75 грн/$.
"Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но наибольшим будет падение инвестиций - оно составит 14,8%", - отмечается в прогнозе.
Дефицит госбюджета составит 5,6% ВВП.
Согласно консенсус-прогнозу, безработица в Украине в 2020 году достигнет 9,4%, в 2021-м - 9,1%.
При этом реальная среднемесячная зарплата в 2020 году сократится на 13,9% с дальнейшим восстановлением роста на 3,2% в 2021 году.
Дефицит счета текущих операций в текущем году составит $3,9 млрд, в следующем - $4 млрд, или 2,8% ВВП и 2,6% ВВП соответственно, указывается в материалах прогноза.
Как указано в консенсус-прогнозе, экспорт в этом году просядет на 7,9%, импорт - на 12,2%.
Консенсус-прогноз подготовлен на основании обновленных оценок экспертов Минэкономики, Минфина, Нацбанка, а также более десятка государственных и неправительственных организаций и компаний.
А інакше через п'ять років досягнемо рівня Гаїті.
прощавай, епоха бідності!
Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.
Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
17.04.2020.
Писать сказки для зебилов..они умственно отсталые...им пойдет..