 РФ перебросит своих военных из оккупированного Крыма в оккупированную Абхазию для борьбы с COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия", - говорится в сообщении.

По прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 22 марта так называемых выборов президента в оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии.

В МИД подчеркнули, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ.

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