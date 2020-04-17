EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  2002  24
Материалы по теме:
Все про:Абхазия (340) Крым (22580)

 РФ перебросит своих военных из оккупированного Крыма в оккупированную Абхазию для борьбы с COVID-19

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота перебрасываются в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия", - говорится в сообщении.

По прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. 

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины осудило проведение 22 марта так называемых выборов президента в оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии.

В МИД подчеркнули, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют "администрацию президента". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3189777
 
 
 Топ комментарии
 
Пощастило кримчанам, побачать майбутне Крима.
 показать весь комментарий
 
ихтамнетам работы - край не початый...
 показать весь комментарий
 
РФ перекине своїх військових з окупованого Криму в окуповану Абхазію для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7270 . Нет слов , только радостно-матерные .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Никакой такой "Абхазии" тоже нет. Есть временно оккупированная часть суверенной Грузии.
 показать весь комментарий
 
 
Абхазія була і є! Це як у нас Волинь чи Закарпаття, чи Поділля... А от те, шо вона окупована - то правда.
 показать весь комментарий
 
Пощастило кримчанам, побачать майбутне Крима.
 показать весь комментарий
 
 
. Нет слов , только радостно-матерные .
 показать весь комментарий
 
 
мать их не причем...
если кто будет бомбить Прагу - ето не они, буба предпоследний зуб дает....
 показать весь комментарий
 
ага.. один ФСБшник уже перебросился..
В Сочи около 16-этажки на улице Лысая Гора найдено тело заместителя начальника городского управления ФСБ России - начальника управления «М». Об этом передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

https://www.znak.com/2020-04-16/lenta_v_sochi_polovnik_fsb_nayden_mertvym_posle_padeniya_s_kryshi_vysotki

РФ перекине своїх військових з окупованого Криму в окуповану Абхазію для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 2155
 показать весь комментарий
 
 
Замість АК мікроскопи?
Тапком віруса не вб'єш як таргана..
 показать весь комментарий
 
им помогает и гуд...
чем бы дитя не тешилось - лишь бы не беременело....
 показать весь комментарий
 
Сподіваюсь, що не доїдуть, а повиздихають на шляху!!
 показать весь комментарий
 
 
та нехай наши хоть погануть пуйла шо на Крым пойдуть...
 показать весь комментарий
 
 
А шо, там ще "русскім духом" не достатньо смердить? Тре ще й вірусованого душку нагнати? От і буде "іхтамнєт" з "вірусатожєнєт"
 показать весь комментарий
 
Маразм Крепчает и подкреплен довоенной техникой с ассенизаторами и дымовыми , - Чтобы не видно было откуда Воняет.
 показать весь комментарий
 
Потихоньку начинают сваливать из украинского Крыма?
 показать весь комментарий
 
Шо там - Абхазия бузит? Ничего не слышно?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх