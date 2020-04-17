 РФ перебросит своих военных из оккупированного Крыма в оккупированную Абхазию для борьбы с COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия", - говорится в сообщении.
По прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции.
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В Сочи около 16-этажки на улице Лысая Гора найдено тело заместителя начальника городского управления ФСБ России - начальника управления «М». Об этом передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
https://www.znak.com/2020-04-16/lenta_v_sochi_polovnik_fsb_nayden_mertvym_posle_padeniya_s_kryshi_vysotki
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