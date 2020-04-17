 На сегодняшний день в больницах Киева с диагнозом пневмония находятся более 400 человек, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Три недели назад во всех медучреждениях столицы начали обязательное тестирование всех больных различные виды пневмонии. Сегодня с диагнозом пневмония лечатся более 400 больных. У всех пациентов взяли образцы для ПЦР-тестов. Всего за это время эту процедуру прошли уже более полутора тысяч пациентов. Почти 300 оказались больными коронавирусом", - сообщил Кличко.

Как отмечают врачи, далеко не все случаи пневмонии - это последствия осложнений от коронавируса.

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"Но, если вы чувствуете недомогание. Если у вас температура и вам сложно дышать - сразу обращайтесь к врачу. Чем раньше вам назначат лечение, тем меньше рисков получить осложнения или заразить людей, которые рядом", - подчеркнул Кличко.