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 Киевские новости, Здоровье
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 На сегодняшний день в больницах Киева с диагнозом пневмония находятся более 400 человек, - Кличко

Сегодня в медучреждениях столицы с диагнозом пневмония лечатся более 400 больных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"Три недели назад во всех медучреждениях столицы начали обязательное тестирование всех больных различные виды пневмонии. Сегодня с диагнозом пневмония лечатся более 400 больных. У всех пациентов взяли образцы для ПЦР-тестов. Всего за это время эту процедуру прошли уже более полутора тысяч пациентов. Почти 300 оказались больными коронавирусом", - сообщил Кличко.

Как отмечают врачи, далеко не все случаи пневмонии - это последствия осложнений от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61 подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован в Киеве, всего 705 заболевших, - Кличко

"Но, если вы чувствуете недомогание. Если у вас температура и вам сложно дышать - сразу обращайтесь к врачу. Чем раньше вам назначат лечение, тем меньше рисков получить осложнения или заразить людей, которые рядом", - подчеркнул  Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3189776
 
 
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А є статистика - скільки було хворих з запаленням легенів в лікарнях Києва в цей день минулого року?
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Статистика приховується. Я зараз хворому з підозрою на пневмонію не можу навіть рентген зробити. Сказали лікувати на дому.
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С начала года пневмония поставлен в Харьковской области 333 пациентам.30 км от Харькова посёлок Ольшаны.Жена врача пролежала с пневмонией в местной больнице 12 дней.Только сегодня пришел диагноз -короновирус.Заражён медсостав и вероятно куча больных и проведывавших.Эпидокружение проверяется,но масштабы заражения чудовищны.
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Среднестатистические данные по предыдущим годам: за год в Киеве пневмонией болеет около 16 000 человек, или в среднем 1300 чел/месяц. Пневмонию лечат минимум 2 недели, значит 400 чел с пневмонией для г.Киева - это в 3 раза меньше среднестатистических показателей.
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Какая такая пневмония не видишь с кронвирусом боримся аж экономика трещит, кышь по норам и не высовываться.
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Откуда данные (ссылка) ? Из 16000 сколько в стационарах ? А по месяцам года ?
Иначе - цифры ни о чем, а вывод предсказуем для адептов "это просто гриппа".
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