 Сейчас происходит рейдерский захват "Объединенной горно-химической компании", - ФГИ (обновлено)

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Фонда госимущества, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас происходит рейдерский захват государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания"!", - говорится в сообщении.
Журналистов призывают прийти на место события: Киев, улица Николая Гринченко, 4 (бизнес-центр "Горизонт Парк").
Как сообщает "Громадське", заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Украины Николай Ганич заявил, что сейчас главный офис государственного предприятия захватили бывшие менеджеры этой компании, которых Фонд госимущества уволил в связи с информацией о коррупции.
Однако это решение Фонда государственного имущества обжаловали в суде.
"Сейчас, прикрываясь решением суда, старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса Объединенной горно-химической компании, не допуская к управлению новоназначенных менеджеров", - сообщил Ганич.
По его словам, в офис госпредприятия прибыли представители Фонда государственного имущества. Они также обратились в правоохранительные органы, чтобы те предоставили правовую оценку действиям бывшего руководства Объединенной горно-химической компании.
Решение суда, отменяющее решение об увольнении бывшего менеджмента этого государственного предприятия, Фонд государственного имущества планирует обжаловать. Там отмечают, что это решение суд принял накануне, 16 апреля.
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,94 млрд грн.
только бы не Мародер !
жрите то, что подает Зеленский
ЗЫ.. а что скажет идиёт Малюська?!.. ну тот, что министр юстиции..
а поліція, СБУ - викликайте.
"Не могу, домашний арест!"
порохоботы не позорьтесь, вы опустились до уровня кремлёвских ботов.
А почему журналистов, а не полицию?
И так будет, пока мы терпим тот факт, что наше государство занимается бизнесом...
Глядя на Украинские события просто диву даёшься, как они похожи на то, что было в ранней средневековой Европе. Воистину, прав был древний мудрец, говоривший "нет ничего нового под луною". Такие же слабые государи, сильные бароны, разрывающие на части государство, мятежи и смуты. Даже церковные неурядицы - единственного стабилизирующего фактора - похожи.
Только журналисты из правоохранителей остались?
Зеленский посетил тактические учения в Закарпатской области
На которых у солдат отобрали магазины от автоматов. А то потерпевший презЕдент у нас настолько популярен и любим народом, что мало ли шо может случиться.
Нет, не фейк и не клевета. Фото из официального аккаунта ОПУ.
Алексей Петров: Привезли б....дь дитятко в армию.
Євгеній Маслак: Магазини зачинені на карантин.
Сергей Непокупный А чо у бетерів башти не зняли?
Alex Noinets: "Піу-піу, пищ-пищ-пищ", - підкреслив прес-секретар МОУ.
А потом по накатанной, как с Укрнафтой и Укртатнафтой, где у государство вроде есть доля, но все сливки снимает Беня: купил дорого у своих фирм, продал дёшево опять своим фирмам!
Государство сосёт палец, а рейдер - пакует бабло бочками......