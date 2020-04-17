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Все про:захват (720) рейдерство (860) ФГИ (569) ОГХК (14)

 Сейчас происходит рейдерский захват "Объединенной горно-химической компании", - ФГИ (обновлено)

Фонд госимущества Украины заявляет о рейдерском захвате госпредприятия "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Фонда госимущества, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас происходит рейдерский захват государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания"!", - говорится в сообщении.

Журналистов призывают прийти на место события: Киев, улица Николая Гринченко, 4 (бизнес-центр "Горизонт Парк").

Как сообщает "Громадське", заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Украины Николай Ганич заявил, что сейчас главный офис государственного предприятия захватили бывшие менеджеры этой компании, которых Фонд госимущества уволил в связи с информацией о коррупции.

Однако это решение Фонда государственного имущества обжаловали в суде.

"Сейчас, прикрываясь решением суда, старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса Объединенной горно-химической компании, не допуская к управлению новоназначенных менеджеров", - сообщил Ганич.

По его словам, в офис госпредприятия прибыли представители Фонда государственного имущества. Они также обратились в правоохранительные органы, чтобы те предоставили правовую оценку действиям бывшего руководства Объединенной горно-химической компании.

Решение суда, отменяющее решение об увольнении бывшего менеджмента этого государственного предприятия, Фонд государственного имущества планирует обжаловать. Там отмечают, что это решение суд принял накануне, 16 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большая приватизация разблокирована, - Герус

Сейчас происходит рейдерский захват Объединенной горно-химической компании, - ФГИ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189774
 
 
 Топ комментарии
 
Журналистов призывают прийти на место события.
"Не могу, домашний арест!"

Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 92

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Не верю. Зеленский победил рейдерство.
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державі. Одне з трьох тисяч підприємств, яке має бути приватизованим.
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Тоді незрозуміло як її захоплять рейдери, якщо права власності не будуть реєструвати!
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Хто не буде реєструвати? По-перше, Молюска повністю під бенею лежить. По-друге, за рік чорних приватних нотаріусів розвелося, як блох.
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так же как и "майдан" в 2013м, получился же!!!
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ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,94 млрд грн.
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ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ---ТЫ ЖЕ СКАЗАЛ,что победил рейдерство !!!!! МЛЯ,В УКРАИНЕ НАСТУПАЕТ КОЛАПС,пипец зеленым шакалам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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как же он победит, когда ему даже арсен не подчиняется.
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"приільників зеленського яки б могли аргументовано протистояти..." --взаимоисключающие понятия.
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У прихильників зеленського на будь які закиди на адресу зеленського існує єдиний, убивчий аргумент "а Порошенко краде".
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Не найдут. Анриал же! Эти понятия просто несовместимы.
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такие картинки кремлёвские боты тоже тысячами рисуют.
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Он бы уже отжал, агрофирмы до сих пор от потроховских сбушников не отойдут. Был бы Потрох уже бы весь флот ВМС оккупантам без боя сдал.
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"Был бы Потрох" на хлеб не намажешь
жрите то, что подает Зеленский Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 7249
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то что заварил порох до сих расхлебать не могут.
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Почему журналистов призывают прийти на место события , а не зелю ?
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Я вас умоляю - це ж якесь підприємство, а не Федина, Пояроков чи Чороновіл. Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 7877
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логичнее было ментов, прокуратуру и прочих силовиков...
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Так они уже там - принимают активное участие в захвате
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а кто сейчас может захватывать "ОГХК".. только Беня Каломоцский!
ЗЫ.. а что скажет идиёт Малюська?!.. ну тот, что министр юстиции..
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це його (жирного бєні) основний вид діяльності. А тепер ще й през ручний... Оооо, пішла жара для жирного рейдера. Просто ніхто більше не насмілиться рейдернути зараз будь що.
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Не верю. Зеленский победил рейдерство.
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поки що, він його переміг тільки в своїй дурній голові
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Какая разница, если улицы освещены и отремонтированы?
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так цікаво...журналісти -рятуйте!
а поліція, СБУ - викликайте.
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А потім цих журналістів - в прокуратуру, Дбр, Сбу.
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Журналистов призывают прийти на место события.
"Не могу, домашний арест!"

Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 92

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Буба з кодлом ввів карантин для народу, а активістів, таких як Чорновол посадив під домашній арешт, щоб не заважали дерибанити.
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Як можна захопити державне підприємство?
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Легко. Забрать документацию, двери опечатать и начать брать с него кеш. Тот же Коломойский такое проворачивал с девяностых годов у себя в регионе, который как раз известен своим производством. Это не обязательно он, но методы рейдерства у нас хорошо отточены.
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для вашого, 73/43%-ні бені - як два пальці в асвальт.
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запросто, удаляешь в реестре собственности запись и ставишь нового собственника, ну что расследуйте ГПУ не существующего факта купли-продажи предприятия и кто внес его, расследование от года и до пяти лет, думаю за это время будет поздно, главное сейчас захватить предприятие силой ибо типа собственник восстанавливает права на только что купленное предприятие, а теперь обратное докажи, что кто то в реестре умышленно внес
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Государство в лице правящей партии заявила , что с рейдерством покончено.Раньше отбирали в частном секторе . А сейчас в Государства, - Это какой то Позор .
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Это при Порохе было уважаемое государство. А сейчас - болото, затянутое ЗЕленой тиной. Да, ЗЕбылы обосранные, вы с КАЛомойским сдеклали это вместе?
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уважаемое....
порохоботы не позорьтесь, вы опустились до уровня кремлёвских ботов.
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А прикольно было бы если бы рейдеров перебили неустановленные люди с автоматами.
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Это было бы преступлением против рейдерства.
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Те, которые могли это сделать, часть сидит, часть в розыске уже 5 лет
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"...сильные и смелые головы сложили в поле..." Цой
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"Журналистов призывают прийти на место события: Киев, улица Николая Гринченко, 4 (бизнес-центр "Горизонт Парк")"

А почему журналистов, а не полицию?
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Поліція в долі з рейдерами. Ну, як завжди
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Не пугайтесь! Никто в собственность себе не забирает. Просто ставят своего директора - это так удобно!
И так будет, пока мы терпим тот факт, что наше государство занимается бизнесом...
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Украина, мятежные бароны и слабый король

Глядя на Украинские события просто диву даёшься, как они похожи на то, что было в ранней средневековой Европе. Воистину, прав был древний мудрец, говоривший "нет ничего нового под луною". Такие же слабые государи, сильные бароны, разрывающие на части государство, мятежи и смуты. Даже церковные неурядицы - единственного стабилизирующего фактора - похожи.
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У нас в этом бизнес центре был офис. Насколько я знаю, хозяева центра рыги. Кто додумался открыть офис госкомпании в рыговском здании?
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До последнего времени ее контролировал беня. Но потом его подвинули и сейчас находится в стадии приватизации....но беня хочет вернуться
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А как же фонд госимущества? Полиция? СБУ? Прокуратура?
Только журналисты из правоохранителей остались?
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Всі відбувається згідно домовленості олігархів на зустрічі у Бубочки в ОПі, коли поділили між собою хто яку ділянку економіки дерибанить.
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Для нашей страны это нормальный процесс. Зеленая банда, соевая и "сявики" рейдернули землю, ународа, зеленая банда, соевые, "сявики", банда ОПЗЖ рейдернули банки. Пока народ сидит на самоизоляции, они работают Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 107
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А в это время:
Зеленский посетил тактические учения в Закарпатской области

На которых у солдат отобрали магазины от автоматов. А то потерпевший презЕдент у нас настолько популярен и любим народом, что мало ли шо может случиться.
Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 3017

Нет, не фейк и не клевета. Фото из официального аккаунта ОПУ.

Алексей Петров: Привезли б....дь дитятко в армию.
Євгеній Маслак: Магазини зачинені на карантин.
Сергей Непокупный А чо у бетерів башти не зняли?
Alex Noinets: "Піу-піу, пищ-пищ-пищ", - підкреслив прес-секретар МОУ.
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Скоро по селам пойдут топоры и вилы отбирать , что вдруг -не дай бог че случиться!
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писали же, янукович уйдёт и заживём...
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Выслать корд и приказать живыми не брать!!!!
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Если рейдеры Бени, то Зеленский ничего не будет предпринимать, а даст захватить! Страна беззаконья! Аваков корешь Бени и мусоров тоже не вышлет. СБУ тоже из его ОПГ управляется! Дикий запад или Дикая восточная Европа... Страна организованной преступности!
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ШемпанЗЕ а как же рейдерство победим ? Одесскую студию зепартия отжала )
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Я так понимаю, что суть захвата - забрать печать и посадить туда своего директора!
А потом по накатанной, как с Укрнафтой и Укртатнафтой, где у государство вроде есть доля, но все сливки снимает Беня: купил дорого у своих фирм, продал дёшево опять своим фирмам!
Государство сосёт палец, а рейдер - пакует бабло бочками......
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Не всё так просто.Допустим у меня 49% и есть деньги для инвестирования, а у государства нет.Захочу ли я инвестировать без своего директора,нет.Потому что после инвестирования и увеличения прибыли, кое кому захочется довести предприятие до банкротства и передать предприятие любим друзям.
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Инвестиции должны заходить пропорционально долям в компании и если последняя в них нуждается, а у остальных акционеров/участников нет денег, то надо поменять доли !
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"Журналистов призывают прийти" - погукайте ще Бетмена, чи Супермена... Ні, краще вже людину-павука...
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Так це ж барига Порошенко рейдерить, розбійник
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