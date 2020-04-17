 Сейчас происходит рейдерский захват "Объединенной горно-химической компании", - ФГИ

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Фонда госимущества, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас происходит рейдерский захват государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания"!", - говорится в сообщении.
Журналистов призывают прийти на место события: Киев, улица Николая Гринченко, 4 (бизнес-центр "Горизонт Парк").
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,94 млрд грн.
только бы не Мародер !
жрите то, что подает Зеленский
ЗЫ.. а что скажет идиёт Малюська?!.. ну тот, что министр юстиции..
а поліція, СБУ - викликайте.
"Не могу, домашний арест!"
А почему журналистов, а не полицию?
И так будет, пока мы терпим тот факт, что наше государство занимается бизнесом...
Глядя на Украинские события просто диву даёшься, как они похожи на то, что было в ранней средневековой Европе. Воистину, прав был древний мудрец, говоривший "нет ничего нового под луною". Такие же слабые государи, сильные бароны, разрывающие на части государство, мятежи и смуты. Даже церковные неурядицы - единственного стабилизирующего фактора - похожи.
Только журналисты из правоохранителей остались?
Зеленский посетил тактические учения в Закарпатской области
На которых у солдат отобрали магазины от автоматов. А то потерпевший презЕдент у нас настолько популярен и любим народом, что мало ли шо может случиться.
Нет, не фейк и не клевета. Фото из официального аккаунта ОПУ.
Алексей Петров: Привезли б....дь дитятко в армию.
Євгеній Маслак: Магазини зачинені на карантин.
Сергей Непокупный А чо у бетерів башти не зняли?
Alex Noinets: "Піу-піу, пищ-пищ-пищ", - підкреслив прес-секретар МОУ.