 Сейчас происходит рейдерский захват "Объединенной горно-химической компании", - ФГИ

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Фонда госимущества, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас происходит рейдерский захват государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания"!", - говорится в сообщении.

Журналистов призывают прийти на место события: Киев, улица Николая Гринченко, 4 (бизнес-центр "Горизонт Парк").

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