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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2891) Гетманцев (59)

 Украина ожидает $2 млрд первого транша от МВФ в мае, - Гетманцев

Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) Украина может получить уже в мае, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд, и это будет в мае", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189771
 
 
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Спочатку отримайте гроші, а потім рапортуйте.
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Сначала выполните условия МВФ Украина ожидает $2 млрд первого транша от МВФ в мае, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4356 по закону и уровню дефицита бюджета.
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У нас у власти сейчас мафия, а мафии МВФ денег не даст. Увы и ах.
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"такой большой дядя, а такой маленький бо-бо..."
(из древнего детского анекдота)
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На карманные расходы Коломойскому и Суркису как раз хватит.
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Я ничего не ожидаю . Умный и опытный . Украина ожидает $2 млрд первого транша от МВФ в мае, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7923
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вся надія на мвф і сороса
що там ці виродки взагалі роблять?
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Кредит это двигатель экономики везде. Но им нужно уметь пользоваться, а не покупать на него дорогущие машины для МВС.
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и что самое интересное эти деньги сразу же отреформируют на лету мыролюбцы версии 2.0.
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О чём вы дебилы поёте , Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 863если хорошенько тряхануть украинское ворьё 30 лет бомбившее Украину ,но не МВФ нам а мы им сможет в долг давать Україна очікує $ 2 млрд першого траншу від МВФ у травні, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3111при чём в любых размерах ...
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хто "ожідає",я нічого не очікую,поки не зароблю.
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С чего бы это такие ожидания? Правительство Зеленского выполнило уже все условия МВФ?
Держите пока карман шире!
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Беня с суркисамы уже приготовили ненасытные е**ла?
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А закон вы, бл.ди, уже приняли, что уже деньги от МВФ "получаете" ? )))
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