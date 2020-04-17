 Украина ожидает $2 млрд первого транша от МВФ в мае, - Гетманцев

"Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд, и это будет в мае", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
732 22
Украина может получить $4 млрд в рамках первого транша МВФ, как только выполнит предварительные условия, - Гетманцев
Украина может получить транш от МВФ в июне, - первый замглавы НБУ Рожкова
Шмыгаль надеется, что Украина в ближайшее время получит первый транш от МВФ
Украина не рассматривает дефолт, ожидает помощи от МВФ, - Мендель
Первый транш МВФ составит $2 млрд, и его сразу перечислят в бюджет, - Зеленский
+3
Спочатку отримайте гроші, а потім рапортуйте.
+3
Так.... чекає...!? ..
...
...
...
...
...
...
(из древнего детского анекдота)
що там ці виродки взагалі роблять?
Держите пока карман шире!