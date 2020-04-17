 Украина ожидает $2 млрд первого транша от МВФ в мае, - Гетманцев

"Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд, и это будет в мае", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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