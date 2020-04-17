 Лукашенко заявляет о необходимости со следующей недели начинать учебу в школах Беларуси: "Надо постепенно начинать учиться"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - сказал он.

По его словам, " могут где-то заниматься - пусть занимаются".

"Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Но надо раскручивать этот процесс", - подчеркнул Лукашенко.

Школьные каникулы в Беларуси продлевались дважды - каждый раз на неделю. В начале апреля министр образования страны Игорь Карпенко доложил Лукашенко о ситуации, собрав предварительно мнения и обращения родителей учеников. После этого было принято решение продлить весенние каникулы с 6 по 11 апреля включительно. Затем они были продлены еще на неделю.

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