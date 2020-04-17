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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 Лукашенко заявляет о необходимости со следующей недели начинать учебу в школах Беларуси: "Надо постепенно начинать учиться"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - сказал он.

По его словам, " могут где-то заниматься - пусть занимаются".

"Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Но надо раскручивать этот процесс", - подчеркнул Лукашенко.

Школьные каникулы в Беларуси продлевались дважды - каждый раз на неделю. В начале апреля министр образования страны Игорь Карпенко доложил Лукашенко  о ситуации, собрав предварительно мнения и обращения родителей учеников. После этого было принято решение продлить весенние каникулы с 6 по 11 апреля включительно. Затем они были продлены еще на неделю.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189768
 
   
 Топ комментарии
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А Коленьку своего тоже в школу со всеми вместе отправит?
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Колєнька, кажуть, уже два місяці сидить у бункері чи то в Швайцарії, чи то в Австрії.
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Та він такий і був. Зараз під старість це стало помітніше. А от, що буде ще років через 20 ...
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Блин, так напоминает Каддафи и прочих царьков. Что-то придет в голову, он всех созовет и вещает... вещает... кто-то смеется, кто-то пальцем у виска крутит, придворные головой машут и восхваляют...
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явно хочет численность населения подсократить
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Цікаво буде потім після того, як збільшиться кількість хворих.
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Там все подсчитано не на основе итальянских сводок, так шо - кто не рискует...
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Це ще не страшно он в Північній Кореї за слово "коронавірус" просто розстрілюють! Так що колгоспнику ще є куди рухатись!!!
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поэтому нужно срочно в Украине усилиить "карантин"?
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Их жалко , но можно только наблюдать . Нет возможности помочь . Беларусы , берегите себя и своих детей .
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глянь статистику по умершим за прошлый год!!!!скоро начнутся 90-е и я приду с вас бабки брать!!!!!готовтесь толстосумы!!!
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"В Беларуси негативное влияние на здоровье населения аварии на ЧАЭС не обсуждается. В Украине власти не помогают, но не мешают проводить исследования. И проблема не замалчивается", - утверждает ученый, покинувший Белоруссию после освобождения из тюрьмы в 2005 году и сейчас работающий в Киеве.
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Держись, Бацька. Трусы люто ненавидят тех, кто не испугался.
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в каком-то смысле. можно сказать, что у человека с мозгами с выбором туго в принципе.
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чім більше здохне довпойопів тим чіщє в озері вода...
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УЧИТЬСЯ ,УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ, КАК ЗАВЕЩАЛ ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН !!!
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Смертность в Беларуси от вируса меньше 1 процента.
В Украине - почти 3.
Гиподинамия, стресс...
Сидим дальше.
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В Украине просто дают реальную статистику, а в РБ много смертей списывают просто на пневмонию
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Не надо этих сказок.
В Беларуси проведено эталонных тестов в 9 раз больше, чем в Украине, с учетом разных экспресс, китайских и кацапских.
Уровень медицины там не на порядок, а на несколько порядков выше, чем у нас.
Можешь посмотреть на ютюбе выступления их министров и замов и сравнить с нашими придурками.
Это - земля и небо.
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Причем тут количество тестов? Я тебе говорю о том, что в причинах смерти умерших от ковид белорусские медики поначалу писали что угодно, но не ковид. Пока от ковид умирали обычные беларусы, это прокатывало. Но когда от ковид начали умирать известные люди, власть уже не могла скрывать этого. Первой официально признанной жертвой ковид был известный в РБ театральный актер, смерть которого уже нельзя было списать на обычную пневмонию из-за общественного резонанса и возмущения родных.

Лукашенко: У нас ни один человек в стране не умер от коронавируса
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А у нас ничего не писал еще с декабря, поскольку правильные тесты начали делать только неделю назад
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Обычно у стран которые так наплевательски борются с вирусом смертность - процентов 5 а то и больше. Все потому что они находят очень мало пациентов с легкой формой. В статистику попадают только те у кого тяжелая форма. Соответственно и смертность у них гораздо выше чем если сравнивать с общей картиной.
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Значит либо и в правду врут, либо не так то и наплевательски ищут.
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Надо бы им внедрить передовой опыт Туркменистана - вообще запретить использовать в лексиконе слово "коронавирус". По типу - нет человека, нет и проблемы. А белорусов с одной стороны жалко, с другой...вспомните историю с Грибом. И не надо говорить, что народ это одно, а власть это другое.
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Кацапы, а шо вы будуте делать, если они все преодолеют с наименьшими потерями, как людскими, так и экономическими?
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просто намутят что-нить с цифрами. ведь математическая культура населения... назвать её "нулевой" - так это будет сильно и незаслуженно перехвалить.
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Та прям. Они бы уже за это не взялись, как в с. корее.
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Ну они однозначно преодолеют это с меньшими потерями, Белоруссия по сравнению с РФ очень маленькая страна. Чтоб потери были равны - в Белоруссии все должно быть раз в 15 хуже чем в РФ.
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Судя по ценам на нефть вы вообще ничего не переживете.
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При текущих уровнях цен - 3 - 5 лет переживем без особого ущерба. При полном прекращении продажи - около года.
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Помню - помню 80-е без ущерба. Валите все в тайгу шишки жрать.
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+575 за сутки там вчера 476 было она обогнала Украину кстати на меньшее население 10 млн
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Сейчас всвязи с карантином в школах уменьшилось количество различных вирусных заболеваний у детей, бацька счас покажет пример как надо геноцид нации делать... Зайдешь ранее бывает в школу, а детки сидят при закрытых окнах, жара, пыль столбом, зато не холодно, не простудятся!
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Пысы.
В Германии - старшеклассники идут в школу с понедельника, младшие классы - 4.05
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Как показывает практика этого месяца, дистанционное обучение намного эффективней стационарного. При этом экономит на проезде и не нужно в школах ремонт делать.
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