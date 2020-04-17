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 В Мукачево на выходные закрывают рынки, магазины и церкви, - горсовет

В Мукачевской городской ОТГ вводятся строгие карантинные меры в эти выходные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мукачевского горсовета.

"Так, уже с субботы, с 15:00 и до понедельника 6:00 утра прекращают работу все учреждения, рынки, учреждения на территории Мукачево и шести сел, входящих в состав ОТГ", - говорится в сообщении.

Ограничения касаются и религиозных заведений - все церкви до понедельника будут закрыты на карантин.

Разрешено работать аптекам, АЗС и продуктовым магазинам.

В горсовете сообщают, что будет перекрыто движение транспорта по центральным улицам города, которые являются подъездными к храмам.

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В Мукачево на выходные закрывают рынки, магазины и церкви, - горсовет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189764
 
 
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Странно , почему до сих пор не закрыли ?
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