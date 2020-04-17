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 Киевские новости
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Все про:Киев (18981) Кличко (2980)

 Усиленный контроль на въездах в Киев будет действовать до 22:00 19 апреля, - Кличко

Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля. На девяти установленных постах контроля за четверг, 16 апреля, у 40 человек, обнаружили повышенную температуру тела.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вчера усилили контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измерят температуру.

"Такие ограничения будут действовать до 22:00 воскресенья 19 апреля. За вчерашний день на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела. Шестерых из них осмотрели медики скорой помощи. Никто из этих людей в город не въехал. Им рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что об усилении ограничений на въездах в Киев в предпраздничные и праздничные дни киевлян и гостей столицы предупредили заранее.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189762
 
 
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педаля, всем всё понятно: хочешь запретить Великдень, но сделать это прямо ссышь. понимаю, но не уважаю. Усиленный контроль на въездах в Киев будет действовать до 22:00 19 апреля, - Кличко - Цензор.НЕТ 4449
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Дебил *****, в уши ещё заглядуй или месячные у баб на вьезде проверяй
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девственность у школьниц при входе в супермаркет...
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