 Усиленный контроль на въездах в Киев будет действовать до 22:00 19 апреля, - Кличко

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вчера усилили контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измерят температуру.

"Такие ограничения будут действовать до 22:00 воскресенья 19 апреля. За вчерашний день на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела. Шестерых из них осмотрели медики скорой помощи. Никто из этих людей в город не въехал. Им рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам", - отметил он.

Кличко подчеркнул, что об усилении ограничений на въездах в Киев в предпраздничные и праздничные дни киевлян и гостей столицы предупредили заранее.

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