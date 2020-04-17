 За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.
- 950,00 грн в Госбюджет поступили от реализации имущества и поступлений национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.
- 13334 грн 45 коп составляет сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения представляет.
"Неладно что-то в датском государстве..."
Сюр это когда голосуют за олигархов (мафию) и их шавок. Всё остальное как бы прямое следствие.
гетьмани один краще одного і боротьба з корупцію усе жорсткіше..починаю за неї хвилюватися..
Небось, теперь они на паперти подаяние просят, бедолашные
имхо у Петра Алексеевича достойный приемник
шерстьбабло по 17 ка с нищего лохтората
*вопрос*
Якщо звичайно правда, то успіх в боротьбі офігенний!!!
На папір протоколи писать більше витратили ніж кукрупцінерів навантажили!!!
Жах!!!