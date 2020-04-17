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 Политика Украины
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 За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба. ДОКУМЕНТ

В течение первого квартала 2020 г. у коррупционеров конфисковали 14 тыс. гривен.

Об этом сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

- 950,00 грн в Госбюджет поступили от реализации имущества и поступлений национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

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- 13334 грн 45 коп составляет сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения представляет.

За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба 01
За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189760
 
 
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Уррра -- победа Гаранта !!! Все структуры старые и новые работали не покладая рук За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба - Цензор.НЕТ 9587
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И содержание этих самых структур обошлось налогоплательщикам в миллиарды гривень.
"Неладно что-то в датском государстве..."
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Заради цього тобі варто було голосувати за зевладу! Слава зебільним миролюбцем!
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Афигеть! И зачем нам после этого кредиты МВФ?! Коломойским с Суркисами разве что отдать... Да! Еще "борцов" с коррупцией надо премировать да зарплаты заоблочные выплатить - "судам", "Прокуратуре", "Полиции", "НАБУ" и "ДБР"! Пашут же, хлопцы, лесников ловят, чиновников 139 ранга... Вот и "накосили" в бюджет - 14 тысяч гривен!
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Це тому що ловлять не корупціонерів, а майданівців і волонтерів. Це все, що треба знати про феномен зебілізму в природі.
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Ну если законы пишутся коррупционерами, потом судят такие же судьи/прокуроры то так и должно быть.
Сюр это когда голосуют за олигархов (мафию) и их шавок. Всё остальное как бы прямое следствие.
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. Это то , что все заслужили . Кто своей ленью , а кто слабоумием .
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Платня одного держвиконавця за 2 місяці, інші зарплати не отримали?
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гетьмани один краще одного і боротьба з корупцію усе жорсткіше..починаю за неї хвилюватися..
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Очень долго смотрела на цифру. За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба - Цензор.НЕТ 3164 .................. Только одна версия - судили дворника ЖЭКа.
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Ну всё, пустили коррупционеров по миру с сумой...
Небось, теперь они на паперти подаяние просят, бедолашные
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Вот это мощно 518 долларов. Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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На фоне 300 миллиардов "испарившихся" из Бюджета, такие "суммы" уже даже на шутку не похожи!

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Вам же ж сказали - корупцію подолано! За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба - Цензор.НЕТ 7121І олігархію теж. І зубожіння. Всьо.................
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как за все 5 лет правления Порошенко
имхо у Петра Алексеевича достойный приемник
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Это да, Порошенко только по мелочи ходок - как у Суркисов 7 млрд грн к примеру.
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Порошенко, хоть, уварованное и смародёренное докладывал в бюджет, чтобы рос ВВП...
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примерно по 50 копеек на одного "антикоррупционного" чиновника... может и меньше. а зарплату с премиями посчитаем?
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Да это издевательство зеленой власти над народом Украины и оно будет продолжаться пока власть пустоголового маленького кривляки не исчезнет.
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Ха-Ха-Ха! Это даже на папиросы нашим многочисленным антикоропционным органам не хватит. ( бюджет данных органов миллиарды грн.)
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А сколько потратили на всех участников процесса?... может при таких раскладах, ну их, пущай коррупционируют?
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интересно а сколько бабла заработал наш самый честный президент Зеленский на чартерах до Китая и почему молчат все доблесные журналисты .
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Предложение есть, народ! Давайте подадим официальное предложение о внесении изменений в законодательство о порядке финансирования "борцов" с коррупцией - ЧТО "насобирали" в ГосБюджет - ТО и на зарплату! Думаю, при таком подходе, от лесников и чиновников 139 разряда начнут таки переходить к жителям "Конче-Засп и Новых Петривцив"...
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А можно табличку по месяцам потрачено на борьбу с коррупцией/конфисковано ?
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Дуже переобтяжена інформацією буде таблиця. Там 130 сторінок мабуть...
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14 тысяч гривен??? Это что - шутка такая? Нас троллят?
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Сколько ????? За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 3796 У меня истерика .... За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 3500 Такого "удара" по коррупции "ещё не знали здешние места" (с) !!! Я в шоке За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 7836 .
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а прожкрли ці тварюки скільки???( маю на увазі антикорупціонерів)
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це знущання над народом УКРАЇНИ. Якби їх вішали по стовбам то такого не було-б
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Зачем коррупционеры и олигархи если можно стричь шерсть бабло по 17 ка с нищего лохтората
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Саме цікаве, коли "при Пороху" повідомлялось, що кофіскація складала мільони, і не гривні - то зебіли порівнювали з дохідною частиную держбюджету і доводили, що 0,00001% - це надто мало... Тут, зебіли відзначились "боротьбою" - в тисячу раз менше...
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Это сильно За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 1374 , больше похоже на статистическую погрешность За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 1066 или Сумма одной взятки уменьшилась до 10-ти гривен За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 9452 Нищают корупционеры За перший квартал 2020 року в корупціонерів конфіскували 14 тис. грн, - Держказначейська служба - Цензор.НЕТ 1066
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Мдааааа!
Якщо звичайно правда, то успіх в боротьбі офігенний!!!
На папір протоколи писать більше витратили ніж кукрупцінерів навантажили!!!
Жах!!!
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