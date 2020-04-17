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 Политика Украины
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 Отзовите эти "подозрения"! Невозможно уже на это смотреть! - вице-спикер ВР Кондратюк публично встала на защиту Чорновол

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк публично встала на защиту Татьяны Чорновол, призвав отозвать "подозрение" против нее.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер , передает Цензор.НЕТ.

"И смех, и слезы... Прекратите вы это "рассмотрение", отзовите эти "подозрения" против Татьяна Чорновол! Ну, невозможно это слушать и на это смотреть!" - написала она.

Кондратюк подчеркнула, что "как свидетельствует новейшая история Украины - преследование участников Майдана - это подготовка к возможному новому Майдану!".

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Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Отзовите эти подозрения! Невозможно уже на это смотреть! - вице-спикер ВР Кондратюк публично встала на защиту Чорновол 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189758
 
 
 Топ комментарии
 
Все прозрели ? Или опять будем будем делить на умных и дебилов ?
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А "200% свой" руководитель ГБР - ПРОТИВ!
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Татьяну Чорновил назначить руководителм ДБР или Генпрокурором! Пора запускать общественную волну в развитие этой идеи!
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В ДБР назначати адвокаів Небесної сотні!
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Все прозрели ? Или опять будем будем делить на умных и дебилов ?
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Обязательно будем. История учит, что она ничему не учит.
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А кто-то удивлен, что практически никто в мире в новостях не написал "Президентом Украины стал дипломированный юрист Зеленский"? Журналисты всего мира дружно решили не отбирать хлеб у комиков.
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Он такой юрист, как вы- балерина. Наличие диплома из вуза, который он получил благодаря папе, ни коим образом не делает из него дипломированного юриста. Скорее он тупой членограй с корочкой об образовании, которого просто нет.
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"преследование участников Майдана - это подготовка к возможному новому Майдану!".
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- І на роялі більше грати не зможете... Відкличте ці "підозри"! Неможливо вже на це дивитися! - віцеречниця ВР Кондратюк публічно стала на захист Чорновол - Цензор.НЕТ 529
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Почему же? То, чем он играет ему не отрезали. Пока...
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Это уже на тему "Извините, мы Вам не тот аппендикс отрезали!"
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.. бачили курку, яка бігає з відрізанною головою? Якщо Зе відрізати голову, він з таким же успіхом, як зараз, буде керувати державою й надалі. Але на роялі виконае що хоч, та щей на замовлення.
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Справу закрити. Чорновол в психлікарню.
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У Вас в слове "Венедиктова" 11 ошибок... Відкличте ці "підозри"! Неможливо вже на це дивитися! - віцеречниця ВР Кондратюк публічно стала на захист Чорновол - Цензор.НЕТ 2300
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Подобные эксцессы как бы подтверждением тезиса Кремля о "внутри украинском конфликте"? Это как бы, - опять это "как бы", - украинский политикум продолжает собирать доказательства в заведенное Кремлем дело о внутриукраинском конфликте, как единственной причине и оккупации, - фактически потери, - Крыма и ЛуганДона - суверенитета Украины над этими территориями. Да, внутренняя нестабильность в Украине, начиная с провозглашения независимости стала постоянной болезнью общества, государственности, которой и воспользовались, но все же необходимо понимать и пресекать действие разрушительного влияния на внутриполитические процессы из Кремля...
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ну, але ж ви, 73/43%-тні зебіли, по факту прогаласували за загострення цієї болячки; і за надання хремлю доступу її ятрити ще більше та більше.
А тепер ниєте?
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Не довели последний майдан до логического завершения,повыпускали на рашку ворьё и бандитов,по сливали за деньги дела против них,вот теперь и расплачиваются те,благодаря кому пришла прошлая власть! Надо было этой Черновил и другим активистам не целоваться с петей и сеней сидя у них во фракции,а пиз...ть их ногами,за то что они использовали людей тупо ради собственной наживы !
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Ні, просто вона не хоче після нового Майдану тікати в Ростов, а хоче залишитись в української політіці.
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А когда будет новый?
На следующих выборах?
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Как только твои хозяева перегнут палку до критической точки. Осталось совсем мало...
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правильно!
душевнобольным нельзя подозрения выписывать... у нее и справка есть..
ее в Кириловку или Глеваху нужно...
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**преследование участников Майдана - это подготовка к возможному новому Майдану!


Вот это правильно сказано. В случае чего и никакой карантин не остановит.
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