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 Киевские новости, Общество
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 С завтрашнего дня будет ограничен доступ на кладбища в Киеве, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

Об этом он заявил во время онлайн брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов.

"Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями, публичные места и зоны отдыха", - рассказал Кличко.

Кроме того, мэр сообщил, что с завтрашнего дня будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61 подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован в Киеве, всего 705 заболевших, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3189753
 
 
 Топ комментарии
 
по 1 человеку на полтора квадратных метра
как в супермаркете
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педаля от себя добавляет дурантина... С завтрашнего дня будет ограничен доступ на кладбища в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 5047когда начнём жрать запрещать?
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..та Ви в Лавру на Великодень, поцілуйтеся з служителями , посвяткуйте, то тоді й на кладовище пустять. Може й привезуть з пошаною. А питання за ЖРАТЬ дуже доречне. Боїтесь що гадити буде нічим?
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по 1 человеку на полтора квадратных метра
как в супермаркете
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педаля от себя добавляет дурантина... С завтрашнего дня будет ограничен доступ на кладбища в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 5047когда начнём жрать запрещать?
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..та Ви в Лавру на Великодень, поцілуйтеся з служителями , посвяткуйте, то тоді й на кладовище пустять. Може й привезуть з пошаною. А питання за ЖРАТЬ дуже доречне. Боїтесь що гадити буде нічим?
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Всё правильно . Филатов накопал 600 ямок , многие напрягли то , что смогли напрячь .
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Сегодня, на въезде в Киев, при прохождении температурного контроля катафалка, в гробу был обнаружен граф Дракула.
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Скоро після цих пожеж на цвинтарі Києва привезуть багато мертвих. Слава зевладі!
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нужно еще запретить рожать и тра*хаться..
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кстати очень умное предложение! Котов и собак ведь стерилизуют, а чего б зебилов не стерилизовать?!
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умные и так это не делают, так как понимают что вырастить ребёнка у нас в стране- испытание.
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Вон в Лавре попы потрахались,а вот родить не успели.
Крашанка им в жопу. Від завтра буде обмежено доступ на кладовища в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 2935
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Он месячные запретит, я его хорошо знаю
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Треба запретити бокс.По перше не соблюдається дистанція 2 метра,а по друге не буде в світі дебілів. Від завтра буде обмежено доступ на кладовища в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 2353
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А как же контуженный Усик?Как же он харчеваться будет?
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