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Все про:Луганщина (4324) прокуратура (3926) СБУ (14586) наемники РФ (1114)

 Прокуратура установила четырех наемников РФ, подозреваемых в убийстве двух военнослужащих СБУ в 2018 году

Прокуратура Луганской области установила четырех участников незаконного вооруженного формирования РФ в Луганской области, действия которых привели к гибели двух военнослужащих Службы безопасности Украины в 2018 году. Им сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Луганской области.

"За процессуального руководства управления в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области следователи 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях установили участников незаконного вооруженного формирования РФ в Луганской области, преступные действия которых привели к гибели двух военнослужащих Службы безопасности Украины 26 мая 2018 года в селе Желобок Новоайдарского района Луганской области", - говорится в сообщении.

Указано, что по данным следствия, лицо, предоставившее приказ открыть огонь по позициям Вооруженных Сил Украины - командир батальона 4-й отдельной механизированной бригады так называемой "народной милиции "ЛНР". В результате обстрела подчиненными ему боевики с применением стрелкового оружия и автоматического гранатомета двое сотрудников спецслужбы Украины погибли, еще двое получили огнестрельные осколочные ранения.

"Командиру незаконного вооруженного формирования РФ и еще трем лицам сообщено о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели людей и участию в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых", - указано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189752
 
 
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Оно, конечно, по закону, но как этим уродам "сообщили о подозрении", если "принимают меры к розыску"?
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Добре, що тепер їх розшукують, хоча надії знайти нема.
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Хай попробують кордон лугандонії перетнути. Навіть кацапи їх видавати скоро почнуть
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их надо тихо отстреливать, а не высувати пидозры....
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Вони не здатні притягнути терористів до відповідальності або ліквідувати їх за вбивства українців, вони можуть тільки переслідувати ПАТРІОТІВ, ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ.
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Где фамилии этих уродов и подтверждение что они подданные орды?
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*****, дармоеды и ворюги прокурорские, изображают деятельность... был у нас в Приморской прокуратуре Гюндуз Мамедов - пробы негде ставить - так нынче он "прокурор Крыма"! 15 прокуроров в подчинении! И эти захребетники не 10 косарей гривен зряплаты имеют, а мало-мало больше! Вот и эти прокурворы Луганщины изображают кипучую деятельность!
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Информация в стиле президента и его офиса.Обмен,а списков нет,минские переговоры,а народ не достаточно информирован и вообще перечислять и перечислять. Естественный вопрос возникает.Как можно сообщить о подозрении без задержания,ведь им даётся шанс уйти на дно.Дело архи важное и главными исполнителями есть работники СБУ. Прокуратура только после передачи дела в суд и иногда факту своего действия ,должна информировать общество. Как-то выглядит не профессионально.И главное таких не в коем случае не обменивать до суда.А если от общества,что- то скрывается или не договаривается властью,то значение такого сверх важного дела принижается.
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