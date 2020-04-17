 61 подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован в Киеве, всего 705 заболевших, - Кличко

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них - 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

По словам Кличко, заболели: 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет, а также 28 мужчин - от 19 до 71 года.

Кроме того заболели два мальчика по 12 лет.

В Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще 7 случаев заболевания. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Вылечились от коронавируса в столице на сегодняшний день 30 человек", - отметил мэр столицы

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