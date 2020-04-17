 Образовавшийся в Киеве и области смог не несет химической и радиологической угрозы, но может вызвать ряд заболеваний и аллергию, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.
"Сейчас в Киеве и Киевской области образовался смог из-за горения сухостоя. Химической и радиологической угрозы это не несет, радиационный фон в пределах нормы. Однако этот дым может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани, а также ряд заболеваний и аллергию", - сказано в сообщении.
Как отметили в Минздраве, чтобы избежать негативных последствий, гражданам следует соблюдать правила, которые сохранят их здоровье.
"При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу", - добавили в Минздраве.
все нормально написали, правда звучит как в совке: граждане совка, дефицита спичек не будет(и все такие бросаются покупать спички)
And fire in the sky
- Поздравляю, сэр
кияни немало заощадять на цигарках;
ВЕЛИКОДНЯ ХАЛЯВА