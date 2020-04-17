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 Политика Украины
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 Фонд Пинчука купил оборудование для Днепра на 31,4 миллиона

В частности, фонды Елены и Виктора Пинчук выделили средства на покупку для Днепра 10 аппаратов ИВЛ американского производства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Компания ИНТЕРПАЙП приобрела для городских больниц (в том числе и больницы скорой помощи) медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и расходные материалы, антисептики и бесконтактные термометры на общую сумму 31,4 млн грн. (Это именно для Днепра, а ещё есть закупки для области и всей страны). Также фонды Елены и Виктора Пинчук выделили средства на покупку для города 10 аппаратов ИВЛ американского производства. Отдельная благодарность Якову Наумовичу Константиновскому и депутату горсовета Татьяне Каптеловой", - рассказал Филатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закупка аппаратов ИВЛ, перепрофилирование больниц, бесплатные продуктовые наборы и освященные куличи, - Филатов о борьбе с коронавирусом в Днепре

Фонд Пинчука купил оборудование для Днепра на 31,4 миллиона 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189747
 
 
 Топ комментарии
 
А Порох починил десяток аппаратов, привел лично ящик масок да жена испекла четыре пасочки. Зато засрали этими перемогами весь интернет.
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Гаспада, я тоже хочу чтобы мне подарили завод, а я буду создавать image мэцэнат, спонсор и Мать Тереза (три в одном).
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Гаспада, я тоже хочу чтобы мне подарили завод, а я буду создавать image мэцэнат, спонсор и Мать Тереза (три в одном).
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Как изменился этот мир, гречка уже не актуальна.
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А что купил и передал больницам, врачам "патриот и меценат" Беня?
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Беня нищий рядом с ними , но сидеть они должны все.
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Вы плохо информированы.
Пинчук и Беня находятся рядом в рейтинге самых богатых людей Украины по версии Форбс.
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А пианист наворованным делиться не торопится -Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019 15:10
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А Порох починил десяток аппаратов, привел лично ящик масок да жена испекла четыре пасочки. Зато засрали этими перемогами весь интернет.
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Вот только одна новость из многих подобных.

30 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка відправлено до лікарень по всій Україні.

https://censor.net.ua/ua/news/3189717/30*************************************************************************************
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Благодарить олигархов и политиков за помощь, это все равно, что благодарить банкомат за выдачу своей же зарплаты.
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ограбили на миллиарды долларов, а купили на 1 миллион
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А когда напишут про серьезные взносы наших шоуменов, включая главного, ведь люди далеко не бедные.
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спздив на мільярд, "подарив" на міліон. і це називається пінчук-днєпру.
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