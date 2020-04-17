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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
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 В Киевской духовной академии УПЦ МП 19 человек заболели COVID-19

16 студентов и 3 преподавателя Киевской духовной академии УПЦ МП заразились коронавирусом. Все они находятся на самоизоляции в общежитии академии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает духовная академия, передает Цензор.НЕТ.

"16 апреля около 21:00 Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что письменное подтверждение этой информации ожидается сегодня, 17 апреля.

Все эти 19 человек на данный момент находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей многие заразились коронавирусом в храмах, - Минздрав

В Киевской духовной академии УПЦ МП 19 человек заболели COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189744
 
 
 Топ комментарии
 
в Бога таки є справедливе відчуття гумору! Хто більше кричав що ніякого вірусу не має.. по їх версії корона вірус є покарання за гомосексуалізм, і так всі братія ))) То вони що всі там жарять один одного?!
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Занадто активно "місили глину"..?
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В Києвській духовній академії РПЦ
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Что-то МП бездуховный или не той веры.
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А не треба було злигуватись з КГБ, бо ця організація - марксисти-леніністи, атеїсти і богоборці.
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в Бога таки є справедливе відчуття гумору! Хто більше кричав що ніякого вірусу не має.. по їх версії корона вірус є покарання за гомосексуалізм, і так всі братія ))) То вони що всі там жарять один одного?!
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Ваш допис говорить що в поширені вірусу винні церкви!
В пожежах також?
Чому не євреї? Завжди вони були крайніми, а тепер виновними церкву роблять!
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Так церква МП таки винна, бо недотримується і всіляко протидіє карантинним заходам, розповсюджуючи вірус.
Я б того попа, що на вербну неділю з однієї ложечки 300 людей накормив, під трибунал бі віддав - бо це справжній московський террорист!
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Чому попа, а не туристів?
Так ЗМІ кажуть?
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Кормив поп, чи турист? Поп!
То й винен не якийсь там турист, а цей московський покидьок у рясі!
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Вірус привезли туристи, аля Шахов. Він невинен?
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У кожного своя ступінь вини.
До того ж - відгородитися від вірусу не змогла жодна країна, окрім, хіба що Північної Кореї - але й це не факт.

А от порушниками карантину зараз виступають саме покидьки з Московського Паханату - всі інші церкви, які дійсно українські, призивають вірян сидіти по домах, антиукраїнська ж церква Московського Патріархату - призиває цти до храмів на заражатися коронавірусом у порушення карантину та законів України.
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Нахрен закрыть всё недоМП в стране.Распространителей вируса.
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Актуалізується вислів: якщо Господь хоче покарати - він забирає розум.
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УПЦ МП собирается по заданию РПЦ совершить в Украине массовый террористический акт по заражению людей коронавирусом!!! Нужно закрыть все их кубла распространения коронавируса! Потому что они хотят тут устроить настоящий ад! Всех русских агентов переодетых в рясы арестовать срочно! УПЦ МП должна прекратить свое существование!!!
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Сказал Филарет что всё от однополой любви... кто знает, может в РПЦ так же как в шоубизнесе все назначения "через постель" происходят
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памятник героям шипки!!!! ) они все так любили друг дружку. а "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя" ))))
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Вы правы: в этой самой КДСиА постоянно насаждается мысль о несостоятельности Украины как государства, зато в почете идеи "третьего Рима", "русского мира", "единства братских народов", словом, хороший резерв кадров для ФСБ.
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Люди добрі , підкажіть будь ласка , де на картинці Господь , а де його слуга ? Господь справа чи зліва ? У Київській духовній академії УПЦ МП 19 осіб захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 367.
У Київській духовній академії УПЦ МП 19 осіб захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8530 .
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А как вам гардеробные этих "монахов", в которых - сотни (!) митр (шапка на голове), десятки посохов; за сотни облачений (все разного цвета по богослужебным требованиям), ну и вридачу, квартиры (в Киеве, часто в элитных домах), загородные "хатынки", есть митрополиты УПЦ МП имеющие, нет, не Мерседес, не Майбах (это уже норма), а самолет! Вы не ошиблись: самолет. Потому до карантина так часто удавалось им летать в Европу "в паломническим поездки", а заодно проведать свои квартирки в Испании и Италии, ну и положить в западный банк "на старость".
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У меня есть знакомые священники, закончившие КДСиА, потому знаю, про быт, условия в этой Лавре. Не лучше, чем казарма на 30-40 человек. Ограниченность места, отсутствие замкнутого пространства, отсутствие условий гигиенических процедур... И одновременно, роскошь условий, отличное питание в индивидуальных кухнях архиереев. И да - приставания к молодым и красивым юношам со стороны "наставников". Потому интернет дает так много информации на запрос: "голубое лобби РПЦ".
Во всем есть духовная природа, как и в том, что к-вирус косит "духоносцев" из УПЦ МП начиная с жизнелюба и мужелюба владыки Павла.
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В геене огненной отпетые преступники будут стоять на плечах епископов! У Київській духовній академії УПЦ МП 19 осіб захворіли на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5704
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"Дно ада усеяно архиерейскими ризами", по выражению одного действительно святого человека. Он уже тогда предупреждал.
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Поговорка: на Бога надейся, а сам не плошай.
ЕВАНГЕЛИЕ: НЕ ИСКУШАЙ !!!(это не я сказал).
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Звідки в Лаврі руСЬкі попи? Її давно вже окупували московитські, вони ж російські.
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...московитські, вони ж російські, вони ж руСЬкі. В нас українські.
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Щось здається мені, і новічьок, і короновічьок випали з одного гніздечка...
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Коли Філарет заявив, що короновірус від содомії, я подумав, що дідусь не в своєму розумі. Але на прикладі мора серед Маасковського Паханату бачу, що він був глибоко правий.
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