 В Киевской духовной академии УПЦ МП 19 человек заболели COVID-19

Об этом на странице в сети Facebook сообщает духовная академия, передает Цензор.НЕТ.
"16 апреля около 21:00 Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что письменное подтверждение этой информации ожидается сегодня, 17 апреля.
Все эти 19 человек на данный момент находятся на самоизоляции в общежитии академии под наблюдением медиков.
В пожежах також?
Чому не євреї? Завжди вони були крайніми, а тепер виновними церкву роблять!
Я б того попа, що на вербну неділю з однієї ложечки 300 людей накормив, під трибунал бі віддав - бо це справжній московський террорист!
Так ЗМІ кажуть?
То й винен не якийсь там турист, а цей московський покидьок у рясі!
До того ж - відгородитися від вірусу не змогла жодна країна, окрім, хіба що Північної Кореї - але й це не факт.
А от порушниками карантину зараз виступають саме покидьки з Московського Паханату - всі інші церкви, які дійсно українські, призивають вірян сидіти по домах, антиукраїнська ж церква Московського Патріархату - призиває цти до храмів на заражатися коронавірусом у порушення карантину та законів України.
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Во всем есть духовная природа, как и в том, что к-вирус косит "духоносцев" из УПЦ МП начиная с жизнелюба и мужелюба владыки Павла.
ЕВАНГЕЛИЕ: НЕ ИСКУШАЙ !!!(это не я сказал).