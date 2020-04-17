 "Что нас ждет завтра?": на "Свободе слова Савика Шустера", с участием Зеленского, обсудят последствия карантина для экономики и дело шпиона ФСБ РФ Шайтанова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" будут выяснять, какие меры планируются в Украине на Пасху, и будет ли украинская власть продолжать карантин. Что будет с экономикой страны? На какую поддержку могут рассчитывать бизнес и люди, оставшиеся без работы?
Также будут говорить о том, как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион, кто был его куратором и какие планы он должен был реализовать на территории Украины.
Гостями выпуска станут Владимир Зеленский, Президент Украины; Виталий Кличко, мэр Киева; Андрей Садовый, мэр Львова; Вадим Бойченко, мэр Мариуполя; Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005); Геннадий Москаль, генерал-лейтенант милиции, заместитель председателя СБУ (2007); Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015); Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон"; Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина" и представители Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви.
что бы поржать
как перед дебатами на стадионе год назад
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проверьте жопоблок с рабиновичем..
Или Бубочка запретил?
шобы мапетшоу удалось по полной
комуто же надо острым словом ставить на место зеленую хунту
а заоодно и ведущего
я бы на месте Петра завалил посреди эфира без приглашения как он умеет
чтобы все просто обосрались
Ну, что? Хуже не будет?
Вот эта песчаная буря, которая напугала сегодня Киев,- это не беда, это предвестник беды.
Буря возникла не только из-за вырубанных лесов, посадок, сожжения травы и распашки склонов.
Она возникла еще и потому, что в этом году у нас была сухая зима и весна.
Иными словами, осадков практически не было, и земля преобразовалась в пыль.
Это, в свою очередь, очень сильно повлияло на посевы озимой пшеницы, что в итоге повлияет на сбор урожая.
На Юге Украины, ситуация с осадками была настолько плачевна, что практически вся озимая пропала, и фермеры вынуждены ее перепахивать, засеивая другими культурами, в надежде, что лето будет более влажное.
Те же участки, где озимая выжила, предполагаемый, оптимистичный прогноз на урожайность, составляет в два раза меньше сбора, чем в прошлом году.
Не нужно быть ученым, чтобы понять последствия этого. Громадное количество фермеров уйдет в глубокий убыток. Что даст приток безработицы.
Экспорт зерна упадет в разы, что в свою очередь добавит свой % к падению ВВП.
Существенно подорожает мука, хлеб, спирт, макаронные изделия.
Что делало бы нормальное правительство в таком случае?
Проверило наличие и объемы госрезерва. Чтобы не получилось, как с масками.
Наполнило его до необходимых высоких показателей. Если нужно, ввела квоты на вывоз зерна.
Разработало бы программу поддержки фермеров.
Выделило бюджет селекционным институтам для разработки устойчивых пород к засухе.
(По некоторым данным, нас ждет ряд засушливых лет ).
Что делает правительство Зе?
А ничего.
Они же верят, что хуже не будет.
Хуже будет. Поверьте их опыту.
Чтобы не пришлось убеждаться в этом на собственной шкуре, когда в месяц будете тратить 600 грн на хлеб.
Вадим Лабас