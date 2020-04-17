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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5182) карантин (3268) СБУ (14586) Шустер (536) коронавирус (2685) Шайтанов (13)

 "Что нас ждет завтра?": на "Свободе слова Савика Шустера", с участием Зеленского, обсудят последствия карантина для экономики и дело шпиона ФСБ РФ Шайтанова

Сегодня, 17 апреля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским о том, чего ожидать украинцам уже в ближайшем будущем в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" будут выяснять, какие меры планируются в Украине на Пасху, и будет ли украинская власть продолжать карантин. Что будет с экономикой страны? На какую поддержку могут рассчитывать бизнес и люди, оставшиеся без работы?

Также будут говорить о том, как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион, кто был его куратором и какие планы он должен был реализовать на территории Украины.

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Гостями выпуска станут Владимир Зеленский, Президент Украины; Виталий Кличко, мэр Киева; Андрей Садовый, мэр Львова; Вадим Бойченко, мэр Мариуполя; Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005); Геннадий Москаль, генерал-лейтенант милиции, заместитель председателя СБУ (2007); Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015); Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "Гордон"; Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина" и представители Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3189740
 
 
 Топ комментарии
 
Гнилая передача , гнилой шустрый .
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постараюсь к 21.00 накидаться
что бы поржать
как перед дебатами на стадионе год назад
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Гнилая передача , гнилой шустрый .
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Сейчас твой пост будет удален. А может мой..
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нужны конспирологические страшилки товарища Шустера
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постараюсь к 21.00 накидаться
что бы поржать
как перед дебатами на стадионе год назад
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бубочка будет один чтоб неудобных вопросов не задавали
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Зеленського треба на вулиці Києва, щоб зрозумів яке зараз повітря!
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Про Киев, они не забывают и целенаправленно по 1+1, полощут кишки Кличко, пытаясь выставить его чуть ли не единственным виновником всех бед Киева. Им все не терпится заполучить его должность и всунуть рыло в миллиардный бюджет столицы
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Также будут говорить о том, как среди чиновников СБУ мог оказаться шпионИсточник: https://censor.net.ua/n3189740 "Что нас ждет завтра?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последствия карантина для экономики и дело шпиона ФСБ РФ Шайтанова - Цензор.НЕТ 5050

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проверьте жопоблок с рабиновичем..
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Пропоную для розігріву перед ток-шоу провести 5-секундний боксерський бій Кличко-Зеленський. "Что нас ждет завтра?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят последствия карантина для экономики и дело шпиона ФСБ РФ Шайтанова - Цензор.НЕТ 5240
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та... предатель .ШАЙТАНОВ ГЕНЕРАЛ СБУ считайте уже на свободе по обмену через месяц...пойдёт на очередную бабку или там кого за лайк задержали...меняют генералов на непонятно кого и за кого они вообще...?пишут что они неохотно меняют военных...зато наши охотно отдают всех на кого укажут...странные обмены по украински все 5 лет.... там штампуют на обмен задержанных кучами...хватаю всех подряд на обмен..а их задержанных в боях задерживают.есть разница? наберите себе он пенсионеров с донбасяо когда приезжают за пенсиями и паспортами и тоже меняйте на гражданских....хватит быть идиотами...(( так ясно что терористам гражданские ненужны и даром...они хитрые....вытаскивают убийц и терористов всяких...а наши и ведутся на такие предложения....((
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А 300 миллиардов УКРАДЕНЫХ из Бюджета "Слугами" не хотат обсудить?
Или Бубочка запретил?

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я бы еще парубия пригласил
шобы мапетшоу удалось по полной
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а Петр Алексеевич будет?
комуто же надо острым словом ставить на место зеленую хунту
а заоодно и ведущего
я бы на месте Петра завалил посреди эфира без приглашения как он умеет
чтобы все просто обосрались
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Жена получила пенсию, обещанную 1 тыс.грв. не дали проклятые брехуны.
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гунусавый монолох сапёра совершающего ошибки- ведь он на них имеет право "Что нас ждет завтра?": на "Свободе слова Савика Шустера", с участием Зеленского, обсудят последствия карантина для экономики и дело шпиона ФСБ РФ Шайтанова - Цензор.НЕТ 5465
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Зеленский продолжает зарабатывать за участие в шоу. Ничего нового. Он не меняется.
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Про завтра:
Ну, что? Хуже не будет?

Вот эта песчаная буря, которая напугала сегодня Киев,- это не беда, это предвестник беды.
Буря возникла не только из-за вырубанных лесов, посадок, сожжения травы и распашки склонов.
Она возникла еще и потому, что в этом году у нас была сухая зима и весна.
Иными словами, осадков практически не было, и земля преобразовалась в пыль.
Это, в свою очередь, очень сильно повлияло на посевы озимой пшеницы, что в итоге повлияет на сбор урожая.
На Юге Украины, ситуация с осадками была настолько плачевна, что практически вся озимая пропала, и фермеры вынуждены ее перепахивать, засеивая другими культурами, в надежде, что лето будет более влажное.
Те же участки, где озимая выжила, предполагаемый, оптимистичный прогноз на урожайность, составляет в два раза меньше сбора, чем в прошлом году.
Не нужно быть ученым, чтобы понять последствия этого. Громадное количество фермеров уйдет в глубокий убыток. Что даст приток безработицы.
Экспорт зерна упадет в разы, что в свою очередь добавит свой % к падению ВВП.
Существенно подорожает мука, хлеб, спирт, макаронные изделия.
Что делало бы нормальное правительство в таком случае?
Проверило наличие и объемы госрезерва. Чтобы не получилось, как с масками.
Наполнило его до необходимых высоких показателей. Если нужно, ввела квоты на вывоз зерна.
Разработало бы программу поддержки фермеров.
Выделило бюджет селекционным институтам для разработки устойчивых пород к засухе.
(По некоторым данным, нас ждет ряд засушливых лет ).
Что делает правительство Зе?
А ничего.
Они же верят, что хуже не будет.
Хуже будет. Поверьте их опыту.
Чтобы не пришлось убеждаться в этом на собственной шкуре, когда в месяц будете тратить 600 грн на хлеб.
Вадим Лабас
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а зеля как обычно не сможет приехать и будет вещать с ящика??
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