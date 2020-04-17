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Все про:отчет (342) Россия (75348) спецслужбы (397) Эстония (672)

 Эстонские спецслужбы в своем ежегодном отчете вспомнили Россию более полутора сотни раз

Российскую Федерацию упомянуто в ежегодном отчете эстонских спецслужб более полутора сотни раз. С 20 осужденных в 2019 году предателей и шпионов - все работали на РФ.

На это обратила внимание координатор "медийной инициативы за права человека" Мария Томак, ссылаясь на отчет эстонских спецслужб, передает Цензор.НЕТ.

"Ежегодный отчет эстонских спецслужб. Россию в документе упомянуто более полутора сотни раз, прежде всего в разделах о защите конституционного порядка и контрразведке. С 20 осужденных в 2019-м предателей и шпионов - все работали на РФ (ГРУ, ФСБ, СВР). Есть рост активности Китая, но приговоры пока только по РФ", - написала Томак.

Также она добавила, что в Эстонии именно спецслужбы занимаются превенцией и расследованием нарушение международных санкций, что является уголовным преступлением.

"В частности, санкций в отношении Крыма. Оккупация и аннексия Крыма, как здесь сказано, показала истинную причину российской "политики соотечественников", что для Эстонии, конечно, очень актуально. Кстати, что под отдельным заголовком упомянуто русскую историческую пропаганду как угрозу нацбезопасности. В общем, очень интересный отчет, написанный человеческим языком. Эстонцы декларируют открытость спецслужб - в определенных пределах, конечно, но подобные отчеты публикуются с конца 90-х ежегодно", - написала правозащитница.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189739
 
 
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Украина должна вести пропаганду ненависти к России, потому что по факту ты должен ненавидеть своего противника, ты должен оскорблять его, потому что если ты будешь любить своего противника и говорить - братский народ, русский народ хороший, а власть плохая, то ты не сможешь его подсознательно побеждать, а чтобы побеждать, то для этого нужно ненавидеть своего врага, солдат не сможет уничтожать врага, ты должен ненавидеть своего врага, унижать его, оскорблять, и т.д. Должна методично идти пропаганда ненависти против России! Ее нужно оскорблять, унижать, ненавидеть, чтобы потом солдаты уничтожали этого вонючего противника, эти куски дерьма, которые при лезли в Украину должны быть удобрением. А что мы видим, что смотрел видео в ютубе какого то нашего блогера и он разговаривал в чат рулетке по Украине и там попался солдат, который воевал и который за союз с РФ. я аху.. Он говорит, что на войне они смотрели русские каналы ибо там только они идут - это вообще жесть! это психологическая война прямо там ведется - это позор всему руководству армии, что на врага не натравливают, чтобы его убивать без доли сомнений, а там идет русишь пропаганда! Потом вообще в стране все каналы принадлежат русской мафии - это Медведчукам, Ахметову, Мураеву, Коломойскому, Фирташу - водиле главаря русской мафии Могилевича. Потом даже эти блогеры, как Гордон вещают про любовь к русскому народу. Кругом идет русская пропаганда! Страна абсурда просто! Всю эту русскую мразь нужно уничтожить! Всю организованную преступность и во главе с олигархами, все эти СМИ уничтожить вражеские! Украине нужна чистка ТОТАЛЬНАЯ от русской мафии и русской агентуры!!! Нужно создавать какой то Моссад из Украинских военных и он должен убивать всю вражескую мразь! Приказать живыми не брать русскую шваль!!! Мочить всех крыс, которые грызут фундамент Украины годами! Тотальную дезинсекцию от паразитов провести и так и назвать операцию!
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Їх, паРашистів, навіть ненавидіти гидко!
Це як якось шкідника-розчавити..
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Для початку треба щоб або була підтримка таких ідей у народу, щоб
можна було боротися з опором прокацапської влади, або навпаки, мати таку владу, яка зможе викорінювати цю погань військово- репрессивними методами, не граючись у демократію
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Принц посмотрел на меня два раза, улыбнулся один, сказал "Ха-ха, что вы, что вы!" один раз. (с) Золушка
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А скільки ж їх (шпигунів) тоді має бути посаджено в Україні? Так навіть, просто пропорційно взяти. І в Естонії немає війни, а у нас є
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