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 Политика Украины
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 Филатов и Корбан купили для Днепра лабораторию для проведения ПЦР-тестов

Исследование на коронавирус на ней смогут проходить около ста человек в сутки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, я и Геннадий Корбан, передаем в областной лабораторный центр новейшую американскую лабораторию ПЦР-тестов, купленную за личные деньги. Достоверное исследование на коронавирус смогут проходить ещё около ста человек в сутки", - рассказал он.

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"В городе запустили четыре мобильные бригады по забору анализов на COVID-19. При необходимости их количество будет увеличено. Доктора оснащены всеми средствами защиты и объезжают потенциально заражённых по специальному алгоритму, утверждённому горздравом. Если у вас есть подозрение, то звоните семейному врачу! Тот примет решение и перенаправит информацию дальше", - резюмировал Филатов.

Филатов и Корбан купили для Днепра лабораторию для проведения ПЦР-тестов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189736
 
   
 Топ комментарии
 
Ямы пустуют. Работники простаивают. Решили ускорить процесс))
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Обладнання передано в Лабораторний центр який знаходиться в підпорядкуванні МОЗ України, тобто в Дніпрі будуть робити на 100 тестів в день більше
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ватопитек Борька от своего природного стеснения не смог написать полностью "купленую за личные средства НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ КОТОРЫЕ МЫ С КОРБАНОМ И КО СГИЗДИЛИ ИЗ БЮДЖЕТА"
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Минздрав теперь негласно похерит все свои тесты для Днепра и будут прогонять всех днепрян через филатовскую лабораторию.
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Ямы пустуют. Работники простаивают. Решили ускорить процесс))
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ватопитек Борька от своего природного стеснения не смог написать полностью "купленую за личные средства НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ КОТОРЫЕ МЫ С КОРБАНОМ И КО СГИЗДИЛИ ИЗ БЮДЖЕТА"
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Обладнання передано в Лабораторний центр який знаходиться в підпорядкуванні МОЗ України, тобто в Дніпрі будуть робити на 100 тестів в день більше
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А сейчас лаборатория не справлялась?где гарантия что она будет загружена,если на ПЦР тесты врачи отправляют с явной неохотой.
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Следом за Южной Кореей, в Израиле появились мобильные киоски для анализов на коронавирус. https://www.facebook.com/vladimir.ibilman/posts/2646064922385543 Филатов и Корбан купили для Днепра лабораторию для проведения ПЦР-тестов - Цензор.НЕТ 2618
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Надеюсь, труха прочитал об этом. У нас труха способен только качели из одной перекладины покупать для города за бюджетные деньги по миллиону гривен.
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А у него есть своя частная клиника? Філатов і Корбан купили для Дніпра лабораторію для проведення ПЛР-тестів - Цензор.НЕТ 9615 Ну так нахрена ж ему лаборатория... Не переживайте, эта лаборатория по итогу окажется "там, где нужно", ибо она "тех, кого надо".
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А в это время, чисто случайно, банда СН во главе с атаманом Янелохом продолжает остервенело грабить бюджет и предавать Украину. Вы сделали это вместе!
*****,сэр!
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