 33 случая заболевания коронавирусом подтверждены у сотрудников "Укрзализныци". ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Все ведомственные больницы получат по 500 экспресс-тестов, также сформирован резерв в объеме 6 тыс. экспресс-тестов. Кроме этого, "Укрзализныця" уже закупила более 277 тыс. защитных масок и респираторов, более 22 тыс. литров антисептика, а также одноразовые перчатки, защитные очки, средства для дезинфекции помещений и подвижного состава и тому подобное.

Службы закупок структурных подразделений "Укрзализныци" планируют приобрести еще больше 1,5 млн масок и 50 тыс. литров антисептика.

Также "Укрзализныця" осуществляет ежедневный оперативный мониторинг заболевания железнодорожников ОРВИ и случаев подтверждения у сотрудников COVID-19. Для этого создана специальная комиссия по реагированию на выявление случаев инфицирования работников, которая принимает меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в частности отвечает за изоляцию больных и их контактных лиц, а также дезинфекцию помещений.

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По состоянию на 16 апреля 1,114 тыс. железнодорожников находятся на больничном с ОРВИ, 50 из них - с пневмонией.

По оперативным данным УЗ, среди железнодорожников подтверждено 33 случая COVID-19.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели.