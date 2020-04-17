 В России за сутки зафиксировано более 4 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Общее число заразившихся в стране достигло 32 тыс. 007 человек.

За последние сутки в стране поправились 286 пациентов, перенесших коронавирус. Общее число выписанных из больниц составляет 2590 человек.

Общее число жертв заболевания достигло 273 человек, за последние сутки в России умер 41 человек с коронавирусной инфекцией.

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