 В России за сутки зафиксировано более 4 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Общее число заразившихся в стране достигло 32 тыс. 007 человек.
За последние сутки в стране поправились 286 пациентов, перенесших коронавирус. Общее число выписанных из больниц составляет 2590 человек.
Общее число жертв заболевания достигло 273 человек, за последние сутки в России умер 41 человек с коронавирусной инфекцией.
Украинец, - Носить вам не переносить.
как бы, у кацапского идиотизма нет дна, поэтому идея имеет право на существование..
Гитлер и Сралин в дупло друг дружку смоктали.........
Когда Швондер и Шариков стих сей писал
Рюсскага БЫДЛА и след обосрал...ся...
Экономические потери- 17,9 триллионов рублей
Кол-во новых безработных- 15,5 млн
Но это при нынешней ситуации, которая сглажена цензурой
Вот они русские люди, уголвная гопота во всей красе - сдать четвероногого члена семьи на усыпление просто потому что в российских СМИ (вчера прочла в МК) чиновнички от ветеринарии, какой то х*ров "комитет
ветерановветеринаров Москвы" им рассказал, что домашние животные возможно, возможно(!), могут заражаться коронавирусом.
Я не глумлюсь на мышебратьями, но я им нисколько не сочувствую.
95% россиян - уголовная гопота, нелюди.
Помним об этом, не забываем.