 Подозреваемый в убийстве 25-летней девушки в Кривом Роге выпрыгнул с 8 этажа, когда "Корд" пошел на штурм его квартиры, - замглавы МВД Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Девушка, 25 лет, погибла на месте. Ее 26-летний парень получил тяжелейшие травмы и находится в реанимации. Благодаря чётким и слаженным действиям полиции, анализу видео камер системы "Безопасный город", подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки. Им оказался гражданин Полев Герман Юрьевич, 1968 года рождения. В момент когда подразделение спецназа полиции "Корд" пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался от полученных травм", - рассказал замминистра.
По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала - ревность.
с нашим дебильным правосудием, он бы вышел под домашний арест..
Вот и результат. А в Кривом Рогу бывал: эти бесконечные карьеры, пыль, убитые жилые кварталы... и ощущение какой-то всеобщей безнадеги. Зачем платить такую цену за бизнес-успех 2-3 негодяев, ставших олигархами?
Кстати, в Кабмине сколько этажей? Недалеко ведь от Банковой...