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 Происшествия, Общество
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Все про:Кривой Рог (677) МВД (8125) Нацполиция (11247) самоубийство (684) убийство (5544) Геращенко Антон (1065)

 Подозреваемый в убийстве 25-летней девушки в Кривом Роге выпрыгнул с 8 этажа, когда "Корд" пошел на штурм его квартиры, - замглавы МВД Геращенко

Вчера в Кривом Роге мужчина расстрелял из охотничьего ружья молодую пару.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Девушка, 25 лет, погибла на месте. Ее 26-летний парень получил тяжелейшие травмы и находится в реанимации. Благодаря чётким и слаженным действиям полиции, анализу видео камер системы "Безопасный город", подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки. Им оказался гражданин Полев Герман Юрьевич, 1968 года рождения. В момент когда подразделение спецназа полиции "Корд" пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался от полученных травм", - рассказал замминистра.

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По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала - ревность.

Подозреваемый в убийстве 25-летней девушки в Кривом Роге выпрыгнул с 8 этажа, когда Корд пошел на штурм его квартиры, - замглавы МВД Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189732
 
   
 Топ комментарии
 
ох, ці криворіжські довбні Подозреваемый в убийстве 25-летней девушки в Кривом Роге выпрыгнул с 8 этажа, когда "Корд" пошел на штурм его квартиры, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1310
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Як жаль, що не той криворожець... Подозреваемый в убийстве 25-летней девушки в Кривом Роге выпрыгнул с 8 этажа, когда "Корд" пошел на штурм его квартиры, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 7399
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псц, ревность 52-летнего пердуна к паре 25 и 26 лет загубила 3 жизни
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В душе, где-то глубоко, этот гей мечтал себя видеть десантником.
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Старый козёл любви захотел. В итоге-мозги на асфальте.
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катапультировался по стопам чечетова, сразу видно шо из ОПЗЖ из жопы Підозрюваний у вбивстві 25-річної дівчини в Кривому Розі вистрибнув з 8 поверху, коли КОРД пішов на штурм його квартири, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7717
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псц, ревность 52-летнего пердуна к паре 25 и 26 лет загубила 3 жизни
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Ревность старого пердуна к 25летней? хотя все может быть, годы и карантин крышу снесли...Дай Бог чтоб хоть парень выжил!
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52 летний идиот захотел любви 25летней..До чего же люди эгоистичны.Сам не гам и другим не дам.
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понасмотрелись фильмов - так не доставайся ты не кому.
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так его выталкивали из окна всем "Кордом", что он сам взял и выпал.. и правильно!..
с нашим дебильным правосудием, он бы вышел под домашний арест..
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А как он их застрелил? Карантин же. Где они все пребывали в момент драмы.
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Зависть - грех....... ссылка на видео с места преступления висит ниже. Підозрюваний у вбивстві 25-річної дівчини в Кривому Розі вистрибнув з 8 поверху, коли КОРД пішов на штурм його квартири, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 2762
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Полев Герман - мокшандією потягнуло...
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Вчора у Кривому Розі збіг хворий на короновірус, сьогодні вбивця вистрибнув з 8 поверху... Чому так багато неприємних новин саме з Кривого Рогу?
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Главный "беглец" из Кривого Рога Зеленский, тоже пустоголовый, как и все предыдущие.
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Жертва убийце в дочери годится, какая ревность?!
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Думаю, що нам не все розповіли про цю історію😒
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У цьому відео говориться, що вбивця був "сожителем" вбитої жінки! Тому ревнощі були виправданими.
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Можливо, але не мені судити. Вбивця до цього жив з нею і утримував, а вона пішла гуляти з іншим. Мотиви і почуття вбивці зрозумілі.
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Поразило то, что за 8 минут ролика никто из соседей даже носа не высунул........
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А мене здивувало те, що двір брудний та подібний на будні російські двори. Те, що криворожани не враховують носи зрозуміло, бо навіть у Києві так роблять при пострілах!
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Наш финансист рассказывала реальную историю: "девушка" из Красного Луча (Луганская обл.) в 22 приехала покорять Киев имея "за плечами" диплом бухгалтера, жила, снимала квартиру, встретился по дороге домой "милый человек" за 40; "любовь зла...", особенно, если у "козла" машина, гараж и квартира (и не надо платить за квартиру и коммуналку). "Любовь" продолжалась 7 лет, потому суды, попытка отсудить "совместно нажитую" квартиру. В общем, довела дядьку почти до инсульта, он был готов ее даже убить. Обошлось. Отдал гараж в центре Киева. Девица на суде рассказывала, что "отдала ему лучшие годы", "у нас разные характеры", но гараж взяла. Сейчас замужем. В новую квартиру инвестировали 50/50 (от гаража и дядьки что-то осталось Підозрюваний у вбивстві 25-річної дівчини в Кривому Розі вистрибнув з 8 поверху, коли КОРД пішов на штурм його квартири, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 483 )
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Цікава історія, хоча таких жінок вистачає!
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ну так правильно все розказала...молода жінка 22 роки - віддала кращі роки - скільки це коштує - 7 років.
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я б таких страчував.... це називається рейдерство
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Шоб у 52-летнего мачо не было поводов ревновать 25-летнюю чику, у него должна быть не квартира на 8-м этаже, а 8-этажное бунгало со всеми причендалами.
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хотелось бы знать начало истории - из-за чего расстрелял? просто так?
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Там мені Irada надала відео. Подивися!
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И почему это я не верю ни единому слову этого урода?
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У молодості я мав знайомого з Кривого Рогу, навіть вчилися разом. Мабуть він був не найгіршим криворожанином. Але чомусь він теж був ідіотом, бо так думали усі оточуючі кияни.
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В свое время работал в одной компании, нам проводили семинар, приводили цифры. До сих пор помню, что Кривой Рог входил в число пятерки городов с самой грязной экологией: Мариуполь, Кривой Рог, Запорожье, Горловка и еще какой-то (забыл). Нам приводили данные, что фосфорный ангидрид, серный ангидрид, формальдегиды, общая запыленность очень сильно (плохо) влияют на формирование умственных способностей у детей в такой атмосфере; впоследствии начинаются неврологические и психические заболевания.
Вот и результат. А в Кривом Рогу бывал: эти бесконечные карьеры, пыль, убитые жилые кварталы... и ощущение какой-то всеобщей безнадеги. Зачем платить такую цену за бизнес-успех 2-3 негодяев, ставших олигархами?
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Главный результат всего этого Зеленский - из-за него пострадает уже весь народ Украины.
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той випадок коли повністю підтримую "штурмуючих".Вискочив сам чи його "вискочили" тепер не важливо! Гнида понесла заслужене покарання! а на місці "штурмовиків" я би ще зробив відеозвернення і сказав -так буде з кожним вбивцею!
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Смерть для него лёгкое наказание, если ада не существует...
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Це рівнощі. Це трагедія. Можливо трагедія варта пера Шекспіра. Вбивця, скоріше, не був закоренілим злочинцем-вбивцею. Це вбивство було вчинене у стані афекту, неконтрольованого емоціонального збудження, спровокованого особистими обставинами. Сумно. Загинули троє людей, що не були злочинцями. Сумно.
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Вот лучше б другой криворожанин выпрыгнул с 8 этажа...

Кстати, в Кабмине сколько этажей? Недалеко ведь от Банковой...
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