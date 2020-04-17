 Киев - 338, Ханчжоу - 162: столица Украины возглавила список городов мира по самому загрязненному воздуху

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.
В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 338. Как отмечается, индекс воздуха в столице Украины находится на отметке "опасно".
Отметим, что на втором и третьем месте находятся китайские города Ханчжоу и Чунцин с индексом 162 и 158 соответственно.
Вместе с тем, по словам мэра столицы Виталий Кличко, загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, а задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.
В свою очередь Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.
Как сообщалось, 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.
Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.
13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.
Країна кинута напризволяще!
Що, наприклад, робив Порошенко, коли став Президентом в 2014 році - він думав за перекидку активів в офф-шор - про це багато писали. Тоді вже все стало ясно.
Тепер маємо досить слабку владу і слабкий державний менеджмент, які не знають, як і що робити, може і хочуть - але не знають. Тим часом, - Податківці сваряться, хто буде наживатися на ПДВ.
І це все на фоні коронавірусу.
але таким дебілам, як ти , цього НІКОЛИ не зрозуміти!
"Самого лучшего чиновника Украины, единственного УСПЕШНО проведшего реформу полиции" по мнению Бубочки и "Слуг".
дышать!!
Юлія Володимирівна Мендель; род. 3 сентября 1986, Геническ, Херсонская область, УССР, СССР)
Закончилась эпоха бедности.
За что этот тормоз зарплату получает , не выполняя своих прямых обязанностей ?
Интересно случайность это, или нет?
Больше пяти лет старается ..., всё для людей !
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика. Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. (*О том что ПДК по по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48% мы сообщали еще 15.04)"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
"Хуже уже не будет"- верно, ЗЕбилы?
"
Кушайтенюхайте с лопаты"