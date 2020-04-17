 Уже 879 медработников заболели коронавирусом в Украине, - глава Минздрава Степанов

Об этом он рассказала во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"В целом заболели у нас 4662 человека, в том числе 320 детей и 879 медицинских работников. Выздоровели всего 246 человек, из них 12 детей и 42 медицинских работника. Летальных случаев за все время 125", - сказал Степанов.

Он отметил, что за последние сутки по Украине было проведено 4730 тестов на коронавирус.

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