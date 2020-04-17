 Уже 879 медработников заболели коронавирусом в Украине, - глава Минздрава Степанов

Об этом он рассказала во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"В целом заболели у нас 4662 человека, в том числе 320 детей и 879 медицинских работников. Выздоровели всего 246 человек, из них 12 детей и 42 медицинских работника. Летальных случаев за все время 125", - сказал Степанов.
Он отметил, что за последние сутки по Украине было проведено 4730 тестов на коронавирус.
Кроме масок еще и защитные щитки и костюмы...Костюмы есть в инфекционках, в остальных ,типа поликлиниках, никогда их не было,кроме халатов...
В США вообще без халатов и масок прием велся пациентов
Много что упущено,но много и сделано...
Система ПЦР обследования не успевает обрабатывать все взятые анализы в течении суток...В стационаре это где то около 3-4х дней...Это касается не только Украины но даже и США....Поэтому проблема не в Украине, а в том, что физически, мир был не готов таким масштабам инфекции....
У меня отрицателен,но правда это касается быстрого анализа(не ПЦР).... https://prnt.sc/s11895