 Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ с начала марта, их количество постоянно увеличивается, - Степанов

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Всего, начиная с 1 марта, количество аппаратов, дополнительно закупленных и поставленных, установленных в больницах нашей страны, которые имеют возможность работать с больными COVID-19, составляют 176 аппаратов", - рассказал Степанов.
По его словам, их количество постоянно увеличивается.
"На сегодня мы полностью обеспечены аппаратами ИВЛ", - подчеркнул он.
ціми аппаратами..маски не в тренді.
не с вирусом мы боремся - не знаем мы его, а врачики молчат,
а с осложнениями и то по людски справиться не умеем - на сегогдня такой от прогнозец.
шелуха слезла и опала - ето были не врачики, а получатели денег с нас...
одни водилы оказалсь люди - билы привозят регулярно....
8 лет учится, шо бы дать мудрый совет - примите жаропонижающее и тряпку мокрую на лоб хрясь, вроде и незачем....
ето подпись - я не врач, я нихера не знаю, от..бись...