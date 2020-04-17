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 Политика Украины, Здоровье
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 При появлении соответствующих симптомов тест на коронавирус делается бесплатно, - Степанов

В больницах тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции является бесплатным.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Для тестирования на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции берут мазок из носа. 

"Есть четкий алгоритм, когда делается тест на коронавирус.При появлении соответствующих симптомов (сухой кашель, повышение температуры, затруднение дыхания) система здравоохранения сделает вам тест бесплатно" , - отметил Максим Степанов.

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Министр уточнил, что любое злоупотребление по этому поводу будет наказываться.

"Если с вами случится подобная ситуация, прошу обращаться на горячую линию МОЗ - мы разберемся в каждом конкретном случае" , - сказал глава министерства.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что аптеки могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавирусной болезни.

Также тесты на коронавирус сейчас делают в частных клиниках.

Источник: https://censor.net.ua/n3189727
 
 
 Топ комментарии
 
Поспілкувався вчора з кумою, вона вірусолог, пише:
Насправді смертність не дорівнює "летальність", це раз. по-друге, рентгензнімки перехворівших показують повний фіброз легень, тобто інваліди. ІВЛ дійсно іноді шкодять, бо ковід діє на альвеолярні клітини і вони втрачають сурфактант. розрахувать наскільки "злиплись" альвеоли ніхто не зможе, рентген це не покаже, тому у хворих відбувається попросту розрив легень при нагнітанні повітря, бо розширяться нема чому...
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соответствующие симптомы по двух алгоритмах. для наріда: - нет дыхания, температура тела равна температуре окружающей его среды,..... наконец - трупные пятна. для випов, их родычив, любовников и любовниц: - ранняя диагностика ещё при жизни.
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А пока сначала сделайте тест на грипп за 400 гривен.
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Поспілкувався вчора з кумою, вона вірусолог, пише:
Насправді смертність не дорівнює "летальність", це раз. по-друге, рентгензнімки перехворівших показують повний фіброз легень, тобто інваліди. ІВЛ дійсно іноді шкодять, бо ковід діє на альвеолярні клітини і вони втрачають сурфактант. розрахувать наскільки "злиплись" альвеоли ніхто не зможе, рентген це не покаже, тому у хворих відбувається попросту розрив легень при нагнітанні повітря, бо розширяться нема чому...
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На гарячу лінію МОЗ пробував додзвонитись кілька місяців назад по іншій проблемі - безрезультатно.
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соответствующие симптомы по двух алгоритмах. для наріда: - нет дыхания, температура тела равна температуре окружающей его среды,..... наконец - трупные пятна. для випов, их родычив, любовников и любовниц: - ранняя диагностика ещё при жизни.
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якщо "система" вас не бачить то можете купити його в аптеці та зробити у приватній кліниці....
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А пока сначала сделайте тест на грипп за 400 гривен.
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Ну позвонил., ну сказали что приедут когда здохну.
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