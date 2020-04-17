 ВВП Китая рекордно обрушился из-за коронавируса - на 6,8%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в январе-марте китайская экономика сократилась на 6,8% по сравнению с годом ранее.

Исторический спад второй по величине экономики в мире произошел после усилий по сдерживанию коронавируса, который впервые появился в Китае в конце 2019 года.

Кроме того, объем промпроизводства в КНР в марте снизился на 1,1% в годовом выражении после обвала на 13,5% в январе-феврале. Также производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце уменьшилось на 1,8% после падения на 15,7% в январе-феврале, а темпы сокращения розничных продаж в КНР в марте замедлились до 15,8%.

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