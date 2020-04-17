EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
  2119  13
Все про:ВВП (553) Китай (1336)

 ВВП Китая рекордно обрушился из-за коронавируса - на 6,8%

ВВП Китая в первом квартале 2020 года обрушился на 6,8% из-за пандемии коронавируса. Это первое снижение китайской экономики с начала публикации квартальных данных о ВВП (с 1992 г.).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в январе-марте китайская экономика сократилась на 6,8% по сравнению с годом ранее.

Исторический спад второй по величине экономики в мире произошел после усилий по сдерживанию коронавируса, который впервые появился в Китае в конце 2019 года.

Кроме того, объем промпроизводства в КНР в марте снизился на 1,1% в годовом выражении после обвала на 13,5% в январе-феврале. Также производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце уменьшилось на 1,8% после падения на 15,7% в январе-феврале, а темпы сокращения розничных продаж в КНР в марте замедлились до 15,8%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Китае участились случаи внутреннего инфицирования COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/n3189726
 
   
 Топ комментарии
 
Статистика по экономике из Китая имеет такую же неадекватность,как и по короновирусу.
 показать весь комментарий
 
Незабаром тільки збільшать експансію.Втрати вони надолужать,саме зараз коли ринки впали вони за безцінь скуповують підприємства які володіють технологіями та патентами на розробки.
 показать весь комментарий
 
або
Приєднатися
Veronika Tsymbal
По теме вируса у меня все!
Дальнейшее обсуждение этой темы считаю бессмысленным.
Ко мне периодически забредают Свидетели Секты Святого Коронавируса, спрашивают одно и то же, говорят одно и то же.
Мне надоело отвечать одно и то же, поэтому соберу всё сюда, в этот пост.
1. Мы наблюдаем самую большую манипуляцию человеческим сознанием и самую большую мистификацию за всю историю человечества. Вбросы направляются и регулируются грамотно. Если уйти от эмоций и беспристрастно наблюдать за вбросами, сидя на другом края планеты, то становится очевидным: только паника начинает идти на спад (люди не могут паниковать вечно!), тут же происходит новый вброс. Рефрижераторы, морги, ледовые стадионы, горы трупов, «мы все умрем» - вбросы идут постоянно.
2. Вирус есть, никто этого не отрицает. Однако, за всеми этими локдаунами и карантинами стоит не забота о людях, не забота о здоровье человечества, а совершенно иные цели.
3. Понаблюдайте, как СМИ преподносят информацию - и официальные, и блогеры. Некрологи в черных рамках. Жуткие рассказы в мельчайших подробностях, как «отец семерых детей заболел и как он умирал, как ужасно это было».
Но любая смерть страшна! Любая ужасна! Никто из людей не уходит на розовые облачка с улыбкой на устах. Давайте будем в красках описывать каждую смерть? Что происходит с человеком, умирающим от рака мозга, например. Да хотя бы с умирающим от бактериальной пневмонии. Манипуляция страшными подробностями должна быть уголовно наказуема. Или вот, блогер пишет: «на моей улице заразился и умер сначала муж, а потом жена. Страшно ходить мимо их пустого дома. Они недавно сделали ремонт. Им было 83 и 88 лет».
Мне очень жаль этих достойных людей. Но за подобный массаж слезной железы коленом я бы эти самые колени блогерам вырывал. А вот это «они недавно сделали ремонт» - это какой-то особый цинизм для наших пожилых людей.
«От этого вируса нет лечения!» - лечение любого гриппа направлено на снятие симптомов.
«Умерли от коронавируса» - от вируса не умирают.
«Надо ждать, когда изобретут вакцину!» - вакцина не панацея, она не действует всю жизнь.
«Надо всем сидеть в карантине и под замками до скончания века!» - любая эпидемия идет на спад, только когда выработан коллективный иммунитет (60-70% населения переболели в той или иной форме, в данном случае 75% населения вообще никогда не узнают, что болели, все проходит бессимптомно).
«Вы хотите, как в Италии?» - Италия своими руками создала прецедент из-за внутрибольничной мультипликации вируса. Сейчас то же самое происходит в других странах (в Америке, например).
4. Нас пичкают страшилками, часто фейковыми (чего стоит этот вчерашний вой про 9-часовые очереди из скорых в Москве), но никто не говорит о хорошем: сколько человек излечилось, что происходит ВНЕ Италии и США.
5. Вообще, вектор новостей очень интересен. Я читаю коментарии и вижу, что все комментаторы говорят только о Европе и США. А знаете ли вы, что в Японии все открыто? Даже бары? Что в Корее, в Сеуле, люди спокойно гуляют, любуются цветущими деревьями, занимаются спортом в парках?
Все японцы ходят на работу в офисы (кстати, в Сайгоне офисы японских компаний тоже открыты). Знаете ли вы как выглядел тот самый знаменитый китайский локдаун? Если нет, то я привожу карту, смотрите.
6. «Вы хотите как в Италии?». С 23 по 29 января в Азии был Лунный Новый год. Время, когда миллионы жителей Азии перемещаются по всему региону. Здесь 2 миллиарда, если что. В то время в воздухе ежеминутно (!) находилось около миллиона человек. Во Вьетнаме и в Таиланде были сотни тысяч китайских туристов.
Если бы этот вирус был и вправду так опасен и так заразен, то из 2 миллиардов населения Азии уже мало кто бы остался в живых. Были бы горы трупов среди стюардесс, продавцов магазинов, таксистов, массажисток, фей любви - то есть, тех, кто в прямом и близком контакте.
И знаете что? Их нет, этих гор трупов, передвижных моргов, душераздирающих подробностей в СМИ о «папочка, не умирай». Во Вьетнаме проживает 98 миллионов человек. Заболело около 300. Не умер никто. В Таиланде, центре мирового туризма и дешевой любви, 2500 заболевших (1150 благополучно выздоровели, умерло 30 с чем-то). Это страны, которые рядом с Китаем и которые просто Вавилон по пассажиропотоку и количеству иностранцев. СМИ пишут, что в Италию вирус завезли 2 китайских туриста. А у нас их было сотни тысяч, если не миллионы! И… ничего.
Сейчас кто-то обязательно придет и заведет обычную шарманку: «так мало случаев, потому что мало тестируют, не проверяют покойных на вирус». Так ведь и нет этих гор трупов. Все больницы и морги работают в обычном режиме. Никакого страшного ужасного ужаса. Тестирование всех умерших на вирус - это натягивание совы на глобус. Давайте всех умерших тестировать на герпес или вирус папилломы человека. Он будет у большинства. Значит ли это, что все умерли от герпеса?
Кстати, еще одно отличие Азии от Европы. Если в Европе при любых симптомах люди (накрученные паникой) бегут в больницу и требуют положить их в палату, то в моих краях говорят: «лучше я посижу дома, понаблюдаю за своим состоянием, буду пить много чая. В больнице меня скорее могут заразить чем-то». Вьетнам сразу признал, что одним из главных очагов инфекции стала больница в Ханое - об этом сообщили все СМИ. Внутрибольничное распространение вируса надо пресекать, а не поощрять.
7. «Мы сидим в карантине во имя спасения человечества. Чем дольше карантин, тем лучше».
Про коллективный иммунитет я говорил выше.
Про бессмысленность локдаунов в то время, как вирус уже есть везде и карантины не снижают его распространение - это уже очевидно всем.
Про то, что как только карантин снимут, пойдет новая волна, понятно даже ребенку.
А теперь немного о другом.
Например, снова о Таиланде. 2000 заболевших за все время эпидемии - и 3 миллиона безработных (это только официально) за последнюю неделю.
Ежегодно в мире от голода умирает 9 миллионов человек, из них 6 миллионов дети - это в условиях отсутствия экономического кризиса (а то, что сейчас мир вошел не просто в кризис, а в пике, тоже понятно). Когда блогер призывает нас оплакать двух итальянских старичков, только-только сделавших ремонт в доме, в свои 80+ - и все рыдают и покрываются мурашками от мысли «мы все умрем» - в день около 20 тысяч человек умерло от голода.
Дальнейшие карантины и локдауны толкают человечество в экономическую и политическую пропасть. Их цинизм заключается как раз в том, чтобы «подчистить» популяцию людей на планете через увеличение нищеты и голода.
8. Нас всех одномоментно лишили прав и свобод, посадили за железные занавесы, внедрили тотальный контроль - и никто даже не пикнул. Наоборот, радуются, не хотят «рефрижераторов и гор трупов».
Майдан в Украине начался с того, что милиция избила студентов. Вчера украинская часть ленты была полна новостей о том, как полиция избивает (и даже калечит!) «нарушителей» карантина, обычных людей - и… ничего. «Мы не хотим, как в Италии. Надо сидеть дома. Даешь локдаун до сентября». Оказывается, все так просто. Сначала надо всех запугать до икоты, а потом можно делать с массами все, что угодно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нам нужно учиться работать в условиях пандемии. Если вирус выкосит не всех, то от голода все загнутся с этим богоборческим режимом.
 показать весь комментарий
 
 
Незабаром тільки збільшать експансію.Втрати вони надолужать,саме зараз коли ринки впали вони за безцінь скуповують підприємства які володіють технологіями та патентами на розробки.
 показать весь комментарий
 
 
В Китаї все рухнуло, 1300 померлих за добу, нічого вони не зупинили.
 показать весь комментарий
 
 
Статистика по экономике из Китая имеет такую же неадекватность,как и по короновирусу.
 показать весь комментарий
 
 
Верно.
Китай - государство тоталитарное, какую хотят информацию, такую и подают.
На строительство бы их посмотерть, закредитованы их компании по самые 'кончики ушей".
 показать весь комментарий
 
 
в векторе на нашу экономику мы пробиваем дно.....действия:.1. сельхоз земли никому 2. декларировать возращение ядерного оружия 3.закрыть границы
 показать весь комментарий
 
Рынки перенасыщены , загрязнения от производства перешли красные линии. Войны не утихают. Все заняты зарабатыванием денег. Ничего не напоминает?
https://www.youtube.com/watch?v=EpKXhRq1XsQ

А может короновирус не убивает а спасает нас как вид.
 показать весь комментарий
 
Коронакриза й карантин залишили без заробітку дрібні фермерські господарства в Україні. Відео https://4channel.com.ua/oronakryza-j-karantyn-zalyshyly-bez-zarobitku-dribni-fermerski-hospodarstva/
 показать весь комментарий
 
 
або
Приєднатися
Veronika Tsymbal
По теме вируса у меня все!
Дальнейшее обсуждение этой темы считаю бессмысленным.
Ко мне периодически забредают Свидетели Секты Святого Коронавируса, спрашивают одно и то же, говорят одно и то же.
Мне надоело отвечать одно и то же, поэтому соберу всё сюда, в этот пост.
1. Мы наблюдаем самую большую манипуляцию человеческим сознанием и самую большую мистификацию за всю историю человечества. Вбросы направляются и регулируются грамотно. Если уйти от эмоций и беспристрастно наблюдать за вбросами, сидя на другом края планеты, то становится очевидным: только паника начинает идти на спад (люди не могут паниковать вечно!), тут же происходит новый вброс. Рефрижераторы, морги, ледовые стадионы, горы трупов, «мы все умрем» - вбросы идут постоянно.
2. Вирус есть, никто этого не отрицает. Однако, за всеми этими локдаунами и карантинами стоит не забота о людях, не забота о здоровье человечества, а совершенно иные цели.
3. Понаблюдайте, как СМИ преподносят информацию - и официальные, и блогеры. Некрологи в черных рамках. Жуткие рассказы в мельчайших подробностях, как «отец семерых детей заболел и как он умирал, как ужасно это было».
Но любая смерть страшна! Любая ужасна! Никто из людей не уходит на розовые облачка с улыбкой на устах. Давайте будем в красках описывать каждую смерть? Что происходит с человеком, умирающим от рака мозга, например. Да хотя бы с умирающим от бактериальной пневмонии. Манипуляция страшными подробностями должна быть уголовно наказуема. Или вот, блогер пишет: «на моей улице заразился и умер сначала муж, а потом жена. Страшно ходить мимо их пустого дома. Они недавно сделали ремонт. Им было 83 и 88 лет».
Мне очень жаль этих достойных людей. Но за подобный массаж слезной железы коленом я бы эти самые колени блогерам вырывал. А вот это «они недавно сделали ремонт» - это какой-то особый цинизм для наших пожилых людей.
«От этого вируса нет лечения!» - лечение любого гриппа направлено на снятие симптомов.
«Умерли от коронавируса» - от вируса не умирают.
«Надо ждать, когда изобретут вакцину!» - вакцина не панацея, она не действует всю жизнь.
«Надо всем сидеть в карантине и под замками до скончания века!» - любая эпидемия идет на спад, только когда выработан коллективный иммунитет (60-70% населения переболели в той или иной форме, в данном случае 75% населения вообще никогда не узнают, что болели, все проходит бессимптомно).
«Вы хотите, как в Италии?» - Италия своими руками создала прецедент из-за внутрибольничной мультипликации вируса. Сейчас то же самое происходит в других странах (в Америке, например).
4. Нас пичкают страшилками, часто фейковыми (чего стоит этот вчерашний вой про 9-часовые очереди из скорых в Москве), но никто не говорит о хорошем: сколько человек излечилось, что происходит ВНЕ Италии и США.
5. Вообще, вектор новостей очень интересен. Я читаю коментарии и вижу, что все комментаторы говорят только о Европе и США. А знаете ли вы, что в Японии все открыто? Даже бары? Что в Корее, в Сеуле, люди спокойно гуляют, любуются цветущими деревьями, занимаются спортом в парках?
Все японцы ходят на работу в офисы (кстати, в Сайгоне офисы японских компаний тоже открыты). Знаете ли вы как выглядел тот самый знаменитый китайский локдаун? Если нет, то я привожу карту, смотрите.
6. «Вы хотите как в Италии?». С 23 по 29 января в Азии был Лунный Новый год. Время, когда миллионы жителей Азии перемещаются по всему региону. Здесь 2 миллиарда, если что. В то время в воздухе ежеминутно (!) находилось около миллиона человек. Во Вьетнаме и в Таиланде были сотни тысяч китайских туристов.
Если бы этот вирус был и вправду так опасен и так заразен, то из 2 миллиардов населения Азии уже мало кто бы остался в живых. Были бы горы трупов среди стюардесс, продавцов магазинов, таксистов, массажисток, фей любви - то есть, тех, кто в прямом и близком контакте.
И знаете что? Их нет, этих гор трупов, передвижных моргов, душераздирающих подробностей в СМИ о «папочка, не умирай». Во Вьетнаме проживает 98 миллионов человек. Заболело около 300. Не умер никто. В Таиланде, центре мирового туризма и дешевой любви, 2500 заболевших (1150 благополучно выздоровели, умерло 30 с чем-то). Это страны, которые рядом с Китаем и которые просто Вавилон по пассажиропотоку и количеству иностранцев. СМИ пишут, что в Италию вирус завезли 2 китайских туриста. А у нас их было сотни тысяч, если не миллионы! И… ничего.
Сейчас кто-то обязательно придет и заведет обычную шарманку: «так мало случаев, потому что мало тестируют, не проверяют покойных на вирус». Так ведь и нет этих гор трупов. Все больницы и морги работают в обычном режиме. Никакого страшного ужасного ужаса. Тестирование всех умерших на вирус - это натягивание совы на глобус. Давайте всех умерших тестировать на герпес или вирус папилломы человека. Он будет у большинства. Значит ли это, что все умерли от герпеса?
Кстати, еще одно отличие Азии от Европы. Если в Европе при любых симптомах люди (накрученные паникой) бегут в больницу и требуют положить их в палату, то в моих краях говорят: «лучше я посижу дома, понаблюдаю за своим состоянием, буду пить много чая. В больнице меня скорее могут заразить чем-то». Вьетнам сразу признал, что одним из главных очагов инфекции стала больница в Ханое - об этом сообщили все СМИ. Внутрибольничное распространение вируса надо пресекать, а не поощрять.
7. «Мы сидим в карантине во имя спасения человечества. Чем дольше карантин, тем лучше».
Про коллективный иммунитет я говорил выше.
Про бессмысленность локдаунов в то время, как вирус уже есть везде и карантины не снижают его распространение - это уже очевидно всем.
Про то, что как только карантин снимут, пойдет новая волна, понятно даже ребенку.
А теперь немного о другом.
Например, снова о Таиланде. 2000 заболевших за все время эпидемии - и 3 миллиона безработных (это только официально) за последнюю неделю.
Ежегодно в мире от голода умирает 9 миллионов человек, из них 6 миллионов дети - это в условиях отсутствия экономического кризиса (а то, что сейчас мир вошел не просто в кризис, а в пике, тоже понятно). Когда блогер призывает нас оплакать двух итальянских старичков, только-только сделавших ремонт в доме, в свои 80+ - и все рыдают и покрываются мурашками от мысли «мы все умрем» - в день около 20 тысяч человек умерло от голода.
Дальнейшие карантины и локдауны толкают человечество в экономическую и политическую пропасть. Их цинизм заключается как раз в том, чтобы «подчистить» популяцию людей на планете через увеличение нищеты и голода.
8. Нас всех одномоментно лишили прав и свобод, посадили за железные занавесы, внедрили тотальный контроль - и никто даже не пикнул. Наоборот, радуются, не хотят «рефрижераторов и гор трупов».
Майдан в Украине начался с того, что милиция избила студентов. Вчера украинская часть ленты была полна новостей о том, как полиция избивает (и даже калечит!) «нарушителей» карантина, обычных людей - и… ничего. «Мы не хотим, как в Италии. Надо сидеть дома. Даешь локдаун до сентября». Оказывается, все так просто. Сначала надо всех запугать до икоты, а потом можно делать с массами все, что угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Жартуете? До кінця року ввп китая впаде на 15% не меньше...а то і більше.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх