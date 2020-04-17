 Антикоррупционный суд продлил домашний арест экс-первого замглавы Миграционной службы Пимаховой

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"16 апреля Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП продлил действие меры пресечения, избранной бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины, подозреваемой в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды для себя", – отметили в САП.

Срок действия меры пресечения суд определил в рамках досудебного расследования, то есть до 16 июня.

Как сообщалось ранее, 24 января 2019 года сотрудники НАБУ проводили обыск у первого заместителя главы ГМС Д.Пимаховой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест экс-первого замглавы Миграционной службы Пимахову

Напоминим, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.



НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.



А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

19 декабря 2019 года детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего первого заместителя главы Госмиграционной службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 УКУ, а именно в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения.

24 декабря 2019 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемой меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.