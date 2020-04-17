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Все про:арест (9956) Госмиграция (251) САП (1288) Антикоррупционный суд (611) Пимахова (22)

 Антикоррупционный суд продлил домашний арест экс-первого замглавы Миграционной службы Пимаховой

Суд продлил до 16 июня домашний арест бывшей первой заместительницы председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой, которую Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"16 апреля Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП продлил действие меры пресечения, избранной бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины, подозреваемой в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды для себя", – отметили в САП.

Срок действия меры пресечения суд определил в рамках досудебного расследования, то есть до 16 июня.

Как сообщалось ранее, 24 января 2019 года сотрудники НАБУ проводили обыск у первого заместителя главы ГМС Д.Пимаховой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест экс-первого замглавы Миграционной службы Пимахову

Напоминим, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.

А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

19 декабря 2019 года детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего первого заместителя главы Госмиграционной службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 УКУ, а именно в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения.

24 декабря 2019 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемой меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Источник: https://censor.net.ua/n3189723
 
 
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Рожа кирпича просит, а не домашнего ареста.
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Да на этой шмаре клейма ставить негде! Так пройдут годы, будет идти следствие, шмара будет сидеть дома... А кто-то хоть начал проверку тысяч паспортов и гражданств, выданных кодлой хапуг этой Миграционной службы? Хоть кого-то лишили гражданства? Или за незаконно полученное деньги вернут?
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Самое забавное, из за таких вот сук, едет всекая чернота. Когда черноты становится много, получается масквабад. Такая **** уедет с баблом гдето где закон и порядок. А ты живы со всяким говном, которая такая **** понапускала
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Я очень часто бываю в Австрии, проблема "беженцев" там тоже стоит остро. На 8 млн населения уже (!) 550 тысяч турок, и это только официально. А сколько всякого разного! И Австрия всем платит! Многодетные семьи обеспечиваются социальным жильем, дети (которые плодятся от 3-4 жен, как кролики) получают пособия (положено по Закону!). Сегодня устроить ребенка в школу в класс, где нет "беженцев" уже проблема. Про Германию могу говорить только в черных словах и красках: то, что наделала Меркель, ни в какие ворота не лезет, уже есть города, где пришлого населения больше, чем коренного. Уже есть турки - мэры городов, полицейские (у которых под защитой весь криминал).
Оккупация Европы в действии.
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В Австрии не был. Был в Берлине. Все видел сам. Хотя как по мне турки еще адекватны, имхо
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А это та что югик, пецин прокурор отмазывал, чтобы Сытника снять? 😷
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Пихамова наслаждается свободой и тратит бабло. За неё понесли ответственность (политическую) те, кто её не посадили с конфискацией.
Похоже и зелёных ждёт тот же конец...
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Надеюсь, никаких "сбоев" в работе Миграционной службы, не произошло...
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да Яр , ничего не произошло , чурки как валили к нам так и валят , и меньше их не становится , и гражданство им дают в первую очередь , че при порохе , че при зеленых
ниче не поменялось
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