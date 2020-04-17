 За сутки в ВСУ зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19, всего - 29, - Командование Медсил

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.

"На 07:00 17 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 24 человека", - говорится в сообщении.

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По данным Командования Медсил, военнослужащий одной из воинских частей Одесской области, у которого в четверг был диагностирован Covid-19, с 13 апреля 2020 года проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ. "16.04.2020 в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, тест ПЦР положительный от 16.04.2020. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

В Медсилах также отмечают, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми общение происходит ежедневно.