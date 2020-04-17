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 Политика Украины, Здоровье
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 В Украине возник дефицит донорской крови: запасы снизились в 2-4 раза, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины обратилось к главам областных государственных администраций с просьбой популяризировать донорство крови в Украине.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, министерство призвало обеспечить в пунктах сдачи минимальный контакт доноров, а также их транспортировку.

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"В Украине сложилась негативная ситуация с запасами донорской крови – они снизились в два-четыре раза, если смотреть по всей стране. Из-за дефицита в зоне риска все наши граждане, нуждающиеся в ургентном хирургическом вмешательстве. Мы считаем такую ситуацию недопустимой, поэтому обратились к председателям облгосадминистраций с просьбой обеспечить прием спецучреждениями переливания крови доноров с минимальным контактом между собой. Также организовать транспортировку доноров и максимальную информационную поддержку относительно популяризации донорства крови в Украине",- сказал Степанов.

Источник: https://censor.net.ua/n3189719
 
 
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Що, і кров зелені вивезли з України? В Украине возник дефицит донорской крови: запасы снизились в 2-4 раза, - Степанов - Цензор.НЕТ 1147
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вполне вероятно...
недавно же закон приняли о приватизации станций забора крови...
может здесь на форуме Цензора какой нибудь врач прояснит...
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так в стране же каратин! транспорт не ходит как доноры будут добираться до пунктов сдачи крови? так мало того донарам еще и платить надо, а вы деньги кобалеву отдали!!
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я за время войны не раз сдавал кровь . но я это делаю когда на фронте обострение и нужно для раненных солдат . а сейчас ...
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Кровь у народа кончилась - мууудрые отцы дурантина выпили всю!
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