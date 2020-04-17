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 Политика Украины, Общество
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 Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты, - Шмыгаль о борьбе с коронакризисом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями Национальной ассоциации дорожников и обсудил вопрос предоставления рабочих мест украинцам на фоне роста безработицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в своем Telegram-канале

"Создание рабочих мест - не только плацдарм для преодоления коронакризиса, но и фундамент для дальнейшего экономического развития. И мы уже работаем в этом направлении", - написал он.

Шмыгаль отметил, что уже провел рабочую встречу с представителями Национальной ассоциации дорожников Украины: "Между прочим, обсудили вопрос о необходимости привлечения к строительным работам украинцев. Сейчас, когда домой вернулось столько наших граждан, мы должны обеспечить их работой".

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"По моему мнению, строительством украинских дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания. Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей были привлечены к работам и больше украинских материалов использовалось при строительстве", - добавил премьер.

Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты, - Шмыгаль о борьбе с коронакризисом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189718
 
 
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да разворуют же все. Лучше уж турки
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Да ду нафиг шмыгаль!!! Нельзя наших и близко подпускать к строительству дорог!!
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Начинается.... хотели как лучше а получится как всегда. Печально, а ведь шанс был...
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Політика Уряду має бути направлена на максимальне завантаження вітчизняних підприєств, створення нових робочих місць для громадян нашої країни, а також на ( по можливості ) масимальне імпортозаміщення.
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