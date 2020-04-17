 Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты, - Шмыгаль о борьбе с коронакризисом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в своем Telegram-канале
"Создание рабочих мест - не только плацдарм для преодоления коронакризиса, но и фундамент для дальнейшего экономического развития. И мы уже работаем в этом направлении", - написал он.
Шмыгаль отметил, что уже провел рабочую встречу с представителями Национальной ассоциации дорожников Украины: "Между прочим, обсудили вопрос о необходимости привлечения к строительным работам украинцев. Сейчас, когда домой вернулось столько наших граждан, мы должны обеспечить их работой".
"По моему мнению, строительством украинских дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания. Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей были привлечены к работам и больше украинских материалов использовалось при строительстве", - добавил премьер.