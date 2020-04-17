 30 тыс. защитных костюмов от Фонда Порошенко отправлены в больницы по всей Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

По состоянию на 17 апреля уже 879 медицинских работников заболели коронавирусом, прирост заболеваемости угрожающий - около ста в сутки.

Поэтому вопрос обеспечения медработников высокотехнологичными костюмами, а также очками, перчатками и другими средствами защиты является приоритетом номер один.

Третья партия в размере 10 000 костюмов сегодня отправлена в больницу. В Черкасскую область - 1900 костюмов, 1300 - в больницы Днепропетровщины. В Кременчуг на Полтавщине - 1100 костюмов, такое же количество - 1100 комплектов - отправлено в больницу Хмельницкой области. Столичные больницы получили еще 1100 костюмов. По 800 костюмов передают во Львовскую и Тернопольскую область. В Ивано-Франковск - 600, в Черновцы - 500. Еще 800 костюмов распределены в больницы Волыни, Винницкой области, Закарпатья, Одессы, Ривного и Херсона.

Врачам также доставлены 10 000 высококачественных защитных очков.

Защитные костюмы для медиков от Порошенко течение трех недель переданы в 21 регион Украины.

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"Врачи должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты", - убежден пятый Президент и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть обязана ввести страхование медицинских работников в случае их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции.

Ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.

Кроме того, Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.

Более 10 000 продуктовых наборов счет Фонда Порошенко подготовлены и уже поступают в регионы страны.

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