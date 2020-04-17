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 Киевские новости, Здоровье
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 Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины советует жителям Киева и области не выходить на улицу, пить много жидкости и чаще проводить влажную уборку в связи со смогом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, радиационный фон в Киеве в пределах нормы и химической или радиологической угрозы не несет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, - Кличко. ВИДЕО

"По информации ГСЧС этот смог – последствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. По сообщению ГСЧС химической и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон в Киеве и области – в пределах нормы и не превышает фоновых значений. Есть несколько советов насчет смога, ведь дым в воздухе может вызывать головную боль, утрудненное дыхание, кашель. Минздрав советует как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу, пить больше жидкости, не открывать окна, проводить чаще влажную уборку, особенно для людей с сердечно сосудистыми заболеваниями",- сказал Степанов.

Источник: https://censor.net.ua/n3189714
 
 
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А где зеленая сопля? Полностью безоплатного смога испугалсо?
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Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму.
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Оригинальное построение предложения... Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 5174
Сбежавший Зеленский ... - приговор ....
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Блоги пишут не боги.
Чужие мысли тоже нужно осмысливать, а не копипастить бездумно.
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Вот и осмысливайте - ваше право. Мое - "бездумно копировать", что б больше народа смогло "осмыслить."
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Зебил? Ну тогда там нечем осмысливать... Адиос.
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Лучше бы Минздрав рекомендовал петикам не набивать бесполезные посты...
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А чем ещё заниматься пенсионерам на карантине?
Пусть негатив сбрасывают сюда, чем на членов семей.
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Очередной зебил, пытающийся провалы зе-влады отбелить "лиш-бы-не-порох"? Просто признай, что вы облажались с бубачкай и иди пить пивасик. Мы тебя "поймем и простим"
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почему же бесполезные? - рейтинг зелупы красиво идет вниз, и наши посты - один из маленьких факторов, которые этому помогают.

мы и дальше продолжим в этом духе - до полного истребления зеленой плесени.
а ты думал - как?
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"этот смог - последствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств".....ахахааа))),Степанов сам неадекват,и других за неалекватов держит?Это сколько же сухой травы надо жечь и в каком количестве домохозяйств?))
Уже Кличко проговорился,что прилетело с зоны отчуждения.
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закончилась жидкость,что делать?????????????Вот в чем вопрос
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Зеля -настоящий бедоносец. С его приходом не прошло и дня, чтобы не становилось все хуже и хуже. Экономика отвесно падает, безработных увеличивается в геометрической прогрессии, цены на продукты растут, инфляция, рушится мелкий и средний бизнес, на обмене пленных поменяли каких-то мелких уголовников, пожары не тушат, пока народ не стал в соцсетях требовать принять хоть какие-то действия. В Киеве на улице нечем дышать из-за гари. Полный капец!
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помню при петрушке склады с боеприпасами взрывались один за другим. Тоскуешь ?
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да-да-да, прям каждый день взлетали на воздух! МОЗ радить мешканцям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини у зв'язку зі смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 1375
дядя - ШЛА ВОЙНА.
противник наносил удары - и по складам в том числе. Украина тоже наносила удары по складам противника. Помимо складов - горели танки (наши и противника), умирали бойцы, разрушались дома. Не Украина начала эту войну.

Но при этом:
экономика росла
зарплаты и пенсии росли
дороги строились
бюджет был профицитным

у меня только один маленький вопрос - кому этот рост и профицит мешали?
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Китайськая вонь в Киеве..как коронавирус... Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом, - Степанов - Цензор.НЕТ 9466
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Странно а педалик сказал что все в норме(((((((((( вы там наверху определитесь
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как раз Кличко поехал в Чернобыль - пока зелупа драпал в горы со своими **********.
и вчера именно Кличко сказал, что дым оттуда - пока зелупа (устами Чечеткина) брехал, что "все хорошо прекрасная маркиза"....
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Мінохорони здоров*я попереджає, що нинішні умови життя небезпечні для життя.
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Жизнь, сама по себе, вредит здоровью.
Причём, ежедневно.
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Изрядно намусорили в частных домах за зиму.
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ВАу! и чаще проводить влажную уборку в связи со смогом
--- А вот Виталик не согласен))) Голову КМДА и заместителей в позу зю и улицы города немедленно мыть!! Советчики блин. Администрация кому подчиняется ? Министерству- МОЗ
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насчьот -смог от сжиганія трави і мусора в домохозяйствах-гсчс пі...діт.
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закройте все дымохозяйства на карантин до сезона дождей.
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Якого президента-сцикунішку нам обрали зебільні чєловєчкі. В Києві лише димком повонює, а воно вже піджало хвоста та втікло.
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