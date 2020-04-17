 Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом, - Степанов

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, радиационный фон в Киеве в пределах нормы и химической или радиологической угрозы не несет.
"По информации ГСЧС этот смог – последствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. По сообщению ГСЧС химической и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон в Киеве и области – в пределах нормы и не превышает фоновых значений. Есть несколько советов насчет смога, ведь дым в воздухе может вызывать головную боль, утрудненное дыхание, кашель. Минздрав советует как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу, пить больше жидкости, не открывать окна, проводить чаще влажную уборку, особенно для людей с сердечно сосудистыми заболеваниями",- сказал Степанов.
Сбежавший Зеленский ... - приговор ....
Чужие мысли тоже нужно осмысливать, а не копипастить бездумно.
Пусть негатив сбрасывают сюда, чем на членов семей.
мы и дальше продолжим в этом духе - до полного истребления зеленой плесени.
а ты думал - как?
Уже Кличко проговорился,что прилетело с зоны отчуждения.
дядя - ШЛА ВОЙНА.
противник наносил удары - и по складам в том числе. Украина тоже наносила удары по складам противника. Помимо складов - горели танки (наши и противника), умирали бойцы, разрушались дома. Не Украина начала эту войну.
Но при этом:
экономика росла
зарплаты и пенсии росли
дороги строились
бюджет был профицитным
у меня только один маленький вопрос - кому этот рост и профицит мешали?
и вчера именно Кличко сказал, что дым оттуда - пока зелупа (устами Чечеткина) брехал, что "все хорошо прекрасная маркиза"....
Причём, ежедневно.
--- А вот Виталик не согласен))) Голову КМДА и заместителей в позу зю и улицы города немедленно мыть!! Советчики блин. Администрация кому подчиняется ? Министерству- МОЗ