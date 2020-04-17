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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 Отрицательный рекорд: за сутки на Львовщине зафиксировано 37 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки на Львовщине зафиксировано 37 новых случаев заболевания COVID-19. Это наибольший рост за все время карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом в утреннем эфире радио "Львовская волна" рассказала руководительница городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Сегодня у нас отрицательный рекорд. За эти сутки получили 37 положительных результатов ПЦР. Вчера было 16. По состоянию на утро, имеем 203 человека с подтвержденным COVID-19. 8 человек умерли. 5 из них - жители Львова. К слову, из тех 203 с подтвержденным коронавируса большинство - львовяне", - отметила Сличная.

Она добавила, что росту количества подтвержденных случаев способствует и то, что в городе накануне начала рабоу третья лаборатория, которая осуществляет ПЦР-тесты.

"Соответственно, большие мощности и возможности выявлять заболевание лабораторно. Поэтому и количество результатов увеличивается", - подчеркнула она.

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Чиновница также высказала предположение, что скорее всего карантин в Украине 24 апреля не завершится.

"Нас никто еще не информировал. Но, учитывая статистику по Украине, я думаю, что карантин будет продлен", - добавила Сличная.

К слову, по состоянию на утро 17 апреля, 11 пациентов с COVID-19 во Львове и области уже выздоровели.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3189712
 
 
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І це тільки початок - на превеликий жаль!!!
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Что там бубочка вчера рассказывал про результативные меры властей? Каждый новый день приносит новый рекорд по экспоненте.
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Информация с https://www.worldometers.info

China 82,692 +3514,632 +1,290 (за сутки)
В Багдаде все спокойно....
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