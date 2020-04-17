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 Политика Украины, За рубежом
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 Граждан Украины на круизных лайнерах у побережья США готовят к эвакуации, - посольство

Судовладельцы круизных лайнеров, которые находятся у побережья США, получают необходимые разрешения для эвакуации граждан Украины домой, которые до сих пор остаются на этих судах в период пандемии.

Об этом говорится в комментарии посольства Украины в США, передает Цензор.НЕТ

"Сейчас продолжается совместная работа с рядом ведущих компаний-судовладельцев для возвращения украинцев-членов экипажей, находящихся на круизных-лайнерах", - отметили в дипломатическом представительстве.

При этом уточняется, что речь идет о лайнере Grand Princess компании Carnival, Celebrity Reflection, а также отдельные судна компании MSC Cruises, Equinox и Royal Caribbean.

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"Важно понимать, что судовладельцы должны получить разрешения от Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), который разработал отдельные требования для проведения эвакуации членов экипажей судов", - отметили в украинском посольстве.

Как только судовладельцы получат все необходимые разрешения, они сразу сообщат украинских граждан на лайнерах о пути возвращения домой, подчеркивается в сообщении.

"В настоящее время посольство остается на связи с представителями-судовладельцами и отслеживает условия пребывания и соблюдения прав украинских граждан, которые остаются на этих круизных лайнерах", - отметили в украинской дипмиссии.

В посольстве Украины в Вашингтоне также заверили, что взаимодействуют по этому вопросу с Государственным департаментом США.

Граждан Украины на круизных лайнерах у побережья США готовят к эвакуации, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189711
 
 
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А что это осел Оманский видосик не показывает, как он спасает с круизных лайнеров?
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Отличный сайт. Мой любимый. Только с "падежоми" проблема постоянная.
"Как только судовладельцы получат все необходимые разрешения, они сразу сообщат украинских граждан на лайнерах о пути возвращения домой, подчеркивается в сообщении."
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Так выросло же поколение младое. Откуда им знать все тонкости правописания? Для них и "правописание" - это когда справа налево пишут.
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Наші люді на таксі в булочную нє єздіють.(С) Нехай щастить.
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Может им там на этих лайнерах лучше бы оставаться, пока у нас карантин ?
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