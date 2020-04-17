 Граждан Украины на круизных лайнерах у побережья США готовят к эвакуации, - посольство

Об этом говорится в комментарии посольства Украины в США, передает Цензор.НЕТ
"Сейчас продолжается совместная работа с рядом ведущих компаний-судовладельцев для возвращения украинцев-членов экипажей, находящихся на круизных-лайнерах", - отметили в дипломатическом представительстве.
При этом уточняется, что речь идет о лайнере Grand Princess компании Carnival, Celebrity Reflection, а также отдельные судна компании MSC Cruises, Equinox и Royal Caribbean.
"Важно понимать, что судовладельцы должны получить разрешения от Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), который разработал отдельные требования для проведения эвакуации членов экипажей судов", - отметили в украинском посольстве.
Как только судовладельцы получат все необходимые разрешения, они сразу сообщат украинских граждан на лайнерах о пути возвращения домой, подчеркивается в сообщении.
"В настоящее время посольство остается на связи с представителями-судовладельцами и отслеживает условия пребывания и соблюдения прав украинских граждан, которые остаются на этих круизных лайнерах", - отметили в украинской дипмиссии.
В посольстве Украины в Вашингтоне также заверили, что взаимодействуют по этому вопросу с Государственным департаментом США.
"Как только судовладельцы получат все необходимые разрешения, они сразу сообщат украинских граждан на лайнерах о пути возвращения домой, подчеркивается в сообщении."