 Евросоюз создает гарантийный фонд объемом в 25 млрд евро для борьбы с последствиями пандемии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что создание фонда поддержал совет директоров Европейского инвестиционного банка. Соответствующее предложение ранее подала Еврогруппа.

"Нам нужен масштабный общеевропейский ответ на пандемию. Гарантийный фонд предоставляет группе ЕИБ центральную роль в пакете вспомогательных мер ЕС, согласованных Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать без промедления, что мы и делаем", - заявил президент ЕИБ Вернер Гоер.

Планируется, что фонд позволит привлечь до 200 млрд евро для поддержки европейской экономики.

Также указывается, что акцент будет делаться на поддержке малых и средних предприятий. Гарантийный фонд предполагает участие всех 27 государств-членов ЕС. Он также будет открыт для взносов третьих сторон, например, из бюджета ЕС.

Отмечается, что фонд будет официально создан, только когда государства-члены, на которые приходится не менее 60 процентов капитала ЕИБ, возьмут на себя соответствующие обязательства.

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