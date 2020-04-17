 За сутки COVID-19 подтвержден у 31 ребенка и 91 медработника, - Степанов

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки ПЦР-тестами подтвержден коронавирус у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медработник", - сообщил он.

По словам Степанова, это новый антирекорд по количеству заболевших в сутки.

"Госпитализированы 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели за сутки 60 человек, 3 ребенка и 19 медработников. Летальных случаев зарегистрировано 9", - добавил он.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели.

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