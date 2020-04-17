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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 За сутки COVID-19 подтвержден у 31 ребенка и 91 медработника, - Степанов

11 детей и 12 медицинских работников госпитализировали.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки ПЦР-тестами подтвержден коронавирус у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медработник", - сообщил он.

По словам Степанова, это новый антирекорд по количеству заболевших в сутки.

"Госпитализированы 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели за сутки 60 человек, 3 ребенка и 19 медработников. Летальных случаев зарегистрировано 9", - добавил он.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день уже 788 медработников заболели COVID-19, - глава Минздрава Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3189706
 
 
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ВЕРХОВНА РАДА ОТПРАВИТ РАДУЦКОГО В ОТСТАВКУ ?

Или доиграются, шо их самих выкинут на улицу
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Радуцкий просто стрелочник. Без разрешения свыше он бы этого сам сделать не смог.
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какой вирус странный, с абсолютно рандомной, безсистемной, спародической, неизбирательной и размазанной по всем болезням клинической картиной. Мир и люди в головах уже опровергли теорию развития микроорганизмов, бактерий, вирусов и по факту развитие любого живого на планете. Бредятина мировая вместе с тупым населением
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ув. порохоботы не посещайте людные места, а зэбилы пусть делают все по приколу и увидете мы победим
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91 медработник за сутки - это приговор дебилам, которые сейчас в зе-команде и управляют страной. походу кассиры в атб лучше защищены чем мед персонал борящийся с короновирусом. с такими темпами, голосовавшие по-приколу будут лечится подорожником и гарячим чаем от короновируса, поскольку докторов через месяц уже не останется в больницах совсем. ну, кроме александровской больницы где лечат мажоров.
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