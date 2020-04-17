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 В Житомире ввели запрет на посещение храмов на Пасху

На территории Житомирской ОТГ в период 18-20 апреля запрещено посещать храмы и принимать участие в массовых мероприятиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского горсовета.

Запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения.

Священнослужителям рекомендуется обратиться к своим прихожанам с призывом оставаться дома, не нарушать установленные карантинные ограничения и воспользоваться просмотром трансляции богослужений.

Контроль за соблюдением ограничений будет осуществляться муниципальной инспекцией горсовета. В частности, будет обеспечено круглосуточное дежурство на территории города.

Решение принято в связи с необходимостью соблюдения мер безопасности и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории громады

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 17 апреля зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели, - Минздрав

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Источник: https://censor.net.ua/n3189704
 
   
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Можно сделать проще и надежнее, как Филатов в Днепре.
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Когда у дебилов в рясе нет мозгов -- других нет, только жесткие. В Украине минимум тремя центрами распространения заразы стали церковные заведения.
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я не про жёсткость, я про законность. а у кого меньше мозгов: у вирусобесов или у прихожан РПЦ-ФСБ - это ещё бабушка надвое сказала
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так себе агиточка... это я ещё сильно похвалил
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Кстати, копать дороги перед церквями Филатов имеет абсолютно все полномочия. Это территория города. Он же не копает на их территории.
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не совсем так. есть такая штука как "злоупотребление правами".
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