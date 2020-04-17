 84 медработника заболели коронавирусом на Ивано-Франковщине, - главный санврач области Савчук

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На сегодня у нас лабораторно подтверждены 84 случая заболевания COVID-19 у медицинских работников. Из них 32 - врачи, средний медперсонал - 39 человек и 13 специалистов младшего медперсонала", - сообщил Савчук.
Вместе с тем он отметил, что COVID-19 подтвердили у врача детской поликлиники, которая умерла неделю назад в Киеве. Предварительный диагноз смерти - двусторонняя пневмония.
Вчера в Ивано-Франковске умер 74-летний врач. По словам Савчука, человек много лет не работал в системе здравоохранения.
По состоянию на 17 апреля в Ивано-Франковской области лабораторно подтвержден 427 случаев заболевания COVID-19, из них 31 летальный, выздоровели 18 пациентов.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели.
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