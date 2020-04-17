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 Общество, Здоровье
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 84 медработника заболели коронавирусом на Ивано-Франковщине, - главный санврач области Савчук

В Ивано-Франковской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 84 медицинских работников.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня у нас лабораторно подтверждены 84 случая заболевания COVID-19 у медицинских работников. Из них 32 - врачи, средний медперсонал - 39 человек и 13 специалистов младшего медперсонала", - сообщил Савчук.

Вместе с тем он отметил, что COVID-19 подтвердили у врача детской поликлиники, которая умерла неделю назад в Киеве. Предварительный диагноз смерти - двусторонняя пневмония.

Вчера в Ивано-Франковске умер 74-летний врач. По словам Савчука, человек много лет не работал в системе здравоохранения.

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По состоянию на 17 апреля в Ивано-Франковской области лабораторно подтвержден 427 случаев заболевания COVID-19, из них 31 летальный, выздоровели 18 пациентов.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3189703
 
 
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А ПОЧЕМУ РАДУЦКИЙ ДО СИХ ПОР ШОТО ТАМ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПО МЕДИЦИНЕ В ВР?
продал маски - а отставку!!!
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Когда Яременко себе проститутку по телефону искал - в отставку отправили
А когда глава комитета по здоровью МАСКИ ТОЛКНУЛ ЗАРУБЕЖ НАКАНУНЕ ЭПИДЕМИИ- так депутаты молчат
Гнать всех из Рады
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И ещё один вопрос - когда Рада отчитается перед украинцами о состоянии запасов в ГОСРЕЗЕРВЕ ?
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Вчера была пулевая буря

«Бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер", - пояснили в КГГА.

Эй, зелёная саранча - ШО БУДЕТ С УРОЖАЕМ??? ХВАТИТ ЗЕМЛЮ ПРОДАВАТЬ
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