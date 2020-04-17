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 Политика Украины
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 Украинцам увеличат субсидии: на период карантина на 50% вырастут нормы потребления электроэнергии, газа и воды, - Минсоцполитики

В апреле гражданам проведут перерасчет размера субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за март в связи с увеличением на период карантина на 50% социальных нормативов пользования энергоресурсами.

Об этом на запрос УНИАН сообщили в Министерстве социальной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В апреле 2020 года произойдет перерасчет размера выплаченной гражданам жилищной субсидии за март 2020 года в связи с временным увеличением на период карантина на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи и подогрева воды, холодной и горячей водой, водоотводом", - говорится в сообщении.

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В министерстве напомнили, что решение было принято в связи с вынужденным постоянным пребыванием украинцев дома и увеличением потребления соответствующих услуг.

Источник: https://censor.net.ua/n3189702
 
   
 Топ комментарии
 
За 2019 год е не начислии ,власть брехунов
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почему же??? мне начислили 36 грн, а шо скажут иобани зелебобики?
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Так уже пришло на карточку без каких-либо перечислений. Очередное кидалово от зелени.
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Шо, Ахметов скидку зробить чи ще хтось із олігархів. Мабуть щось в лісі згоріло чи здохло від короновіруса. Може не треба, а то на осінь для відшкодування збитків в рази збільшать тарифи.
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твари, нет слов... теперь у кого нет счетчика будут сдирать за 4,5 куба горячей воды за апрель, а не за 3 как обычно
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.. кто без субсидии исправно платит все 3 куба тому пришлют счет за 4,5 куба, на 140 грн. больше за горячую воду с человека
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типа субсиданты главные жертвы карантина ? Да это гири натуральные при любой обстановке. Уж какая зима тёплая была, весна следом. Решили в доме отопление прикрутить. Бунт подняли субсиданты. Я у мужика спрашиваю - Тебе нахрена горячие батареи при открытых окнах - Он мне - носки сушить, я же ничего не плачу. Вот и всё...В результате мне приносят счета , а им увеличат нормы.
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