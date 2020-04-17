 Украинцам увеличат субсидии: на период карантина на 50% вырастут нормы потребления электроэнергии, газа и воды, - Минсоцполитики

Об этом на запрос УНИАН сообщили в Министерстве социальной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В апреле 2020 года произойдет перерасчет размера выплаченной гражданам жилищной субсидии за март 2020 года в связи с временным увеличением на период карантина на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи и подогрева воды, холодной и горячей водой, водоотводом", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что решение было принято в связи с вынужденным постоянным пребыванием украинцев дома и увеличением потребления соответствующих услуг.