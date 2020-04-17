 На утро 17 апреля зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 296 случаев;
Волынская область - 122 случая;
Днепропетровская область - 89 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 177 случаев;
Закарпатская область - 150 случаев;
Запорожская область - 118 случаев;
Ивано-Франковская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 218 случаев;
г. Киев - 705 случаев;
Киевская область - 253 случая;
Львовская область - 203 случая;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 93 случая;
Полтавская область - 41 случай;
Ривненская область - 240 случаев;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 353 случая;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 51 случай;
Хмельницкая область - 38 случаев;
Черновицкая область - 759 случаев;
Черкасская область - 137 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.
ну, поглядим, поглядим...
А какое слово Ляшка вы запикали!?..
http://www.theblogmire.com/a-comparison-of-lockdown-uk-with-non-lockdown-sweden/
Карантин не дает никакого заметного снижения количества зараженных и умерших. Но экономику уничтожает.
кто им заплатил - тоже нетрудно догадаться...
в любом случае это не умаляет того факта, что карантин никак заметно не уменьшает количество зараженных и умерших
В Швеції перша тисяча була 15.03 а в Норвегії - 13.03, а 15.03 вже 1200. Тобто Норвегія випереджала. І у цієїпершої тисячі число контактів практично однакове і в Швеції і в Норвегії.
Є параметр R0 - так звань коефіцієнт відтворення інфекційної хвороби (Кількість ефективних інфікувань осіб в середньому на одну особу-носія інфекції. Для коронавірусу ковід19 це приблизно 3 (без карантинних заходів). і він визначає швидкість росту хворих. Так от, на ********* рівні захворюванності за умов відсутності карантину було б для Швеції R0= 3 - 12500/10200000= 2.9987745098
Для Норвегегії R0= 3 - 6800/5300000= 2.99871698113
Різниця в п'ятому знаку після коми. На чотири порядки менше похибки, з якою зазвичай визначають R0.
А карантинні заходи знижують R0, в деяких країнах до значень навіть менше за одиницю.
Але навіть якщо Ви мені не вірите - Швеція обігнала навіть Норвегію плюс Фінляндія. Там сумарно населення, як у Швеції. А Бєларусь вчора трохи обігнала Україну, хоча населення Білорусі в 4 рази менше і Бєларусь спочатку відставала на 5 днів по однакових рівнях захворівших.
карантин, до конца которого не доживут здоровые люди, нафиг никому не нужен
АЛе Європі віж Швеції прийдеться самій відізолюватись
Россия уничтожает дороги на границе с Беларусью
Работают экскаваторы, дежурит ФСБ.
"Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что после того, как проблема с коронавирусом будет решена, Пекину придется ответить на многие вопросы." Впереди нас ждет много интересного.
в основном - сам бубачка, его пащенки, Ленка, дЕрьмак и его выводок, нардепы от слуг и их любовницы-любовники...
до пролетариата эти тесты хер дошли.
и какая там реально картина, можно только догадываться.
Заставьте своих родных и знакомых не ходить в церковь, любыми путями, хоть угрозой полиции и штрафов в 17 тыс. грн. И по много людей не собираться на праздник - это очень опасно, любой может быть скрытым носителем коронавируса.
2.68 офіційно
є загальноприйняті методики підрахунку..
а Цифри расєї і Білорусі менше відсотка легко пояснюються статистикою "внєбольнічной пнєвмонии"
точність +-2-3 відсотка..
Так и у нас уже неделю обращаю внимание, что количество больных ~10% от числа проведенных тестов, сколько бы новых случаев за сутки не находили (100, 200, 500)
Друзья, бегите из Киева и других мегаполисов. Спасение в селе или на даче. Большие города скоро превратятся в братские могилы.