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 На утро 17 апреля зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 296 случаев;
Волынская область - 122 случая;
Днепропетровская область - 89 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 177 случаев;
Закарпатская область - 150 случаев;
Запорожская область - 118 случаев;
Ивано-Франковская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 218 случаев;
г. Киев - 705 случаев;
Киевская область - 253 случая;
Львовская область - 203 случая;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 93 случая;
Полтавская область - 41 случай;
Ривненская область - 240 случаев;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 353 случая;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 51 случай;
Хмельницкая область - 38 случаев;
Черновицкая область - 759 случаев;
Черкасская область - 137 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.

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На утро 17 апреля зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 17 апреля зафиксирован 501 новый случай COVID-19 в Украине, всего - 4662, умерли 125 человек, 246 - выздоровели, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189699
 
 
 Топ комментарии
 
А что Британия, сравни с соседней Финляндией, в Финляндии с карантином 70 смертей а в Швеции 1,5 тыс
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вы, случайно, не Трускавецкий высший проффесионально-технический университет оканчивали?
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Сделали 3 тыс тестов выявили 300 больных, а сделали 5 тыс и выявили 500 больных.
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Всем напоминаю: регент ляшко обещал на сегодня пик эпидемии...
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полагаешь, с завтра начнут рисовать меньшие цифры?
ну, поглядим, поглядим...
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завтра, звісно, будуть цифри менші, і все через пятницю-розпусницю. І в суботу будуть менші. І ще менші - в неділю. Чуть піднімуться в понеділок.... Але реальну картину покаже вівторок. Чи навіть середа (зважаючи, що і понеділок - напіввихідний у лікарів, медпрацівників)...
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"регент ляшко обещал на сегодня пик эпидемии..."
А какое слово Ляшка вы запикали!?.. На ранок 17 квітня зафіксовано 501 новий випадок COVID-19 в Україні, всього - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6206
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он легко перенесет "пик" на какое угодно число.
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Сравнение Швеции без карантина и Британии с карантином.
http://www.theblogmire.com/a-comparison-of-lockdown-uk-with-non-lockdown-sweden/
Карантин не дает никакого заметного снижения количества зараженных и умерших. Но экономику уничтожает.
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так у пархатых именно такая задача и поставлена.
кто им заплатил - тоже нетрудно догадаться...
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Да хрен его знает, кто заплатил - им всем выгодно. Вот только рашка без денег будет никому не нужна.
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А что Британия, сравни с соседней Финляндией, в Финляндии с карантином 70 смертей а в Швеции 1,5 тыс
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во-первых, не 1500, а меньше, во-вторых, в Финляндии население меньше, чем в Швеции в 2 раза, в-третьих, я лично не в курсе, какой карантин в Финляндии и что самое важное, как в Финляндии считают: умерших С коронавирусом или умерших ОТ коронавируса
в любом случае это не умаляет того факта, что карантин никак заметно не уменьшает количество зараженных и умерших
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Масочного нет,на севере точно,антисептик бесплатный везде.
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Общая численность населения на скорость распространения инфекций начинает хоть немного влиять при заболеваемости выше 10-15 процентов населения.

В Швеції перша тисяча була 15.03 а в Норвегії - 13.03, а 15.03 вже 1200. Тобто Норвегія випереджала. І у цієїпершої тисячі число контактів практично однакове і в Швеції і в Норвегії.
Є параметр R0 - так звань коефіцієнт відтворення інфекційної хвороби (Кількість ефективних інфікувань осіб в середньому на одну особу-носія інфекції. Для коронавірусу ковід19 це приблизно 3 (без карантинних заходів). і він визначає швидкість росту хворих. Так от, на ********* рівні захворюванності за умов відсутності карантину було б для Швеції R0= 3 - 12500/10200000= 2.9987745098
Для Норвегегії R0= 3 - 6800/5300000= 2.99871698113
Різниця в п'ятому знаку після коми. На чотири порядки менше похибки, з якою зазвичай визначають R0.

А карантинні заходи знижують R0, в деяких країнах до значень навіть менше за одиницю.

Але навіть якщо Ви мені не вірите - Швеція обігнала навіть Норвегію плюс Фінляндія. Там сумарно населення, як у Швеції. А Бєларусь вчора трохи обігнала Україну, хоча населення Білорусі в 4 рази менше і Бєларусь спочатку відставала на 5 днів по однакових рівнях захворівших.
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Именно так. У нас пока еще не преодолен эпидемический порог. Всё что сейчас есть это фигня на самом деле. Пусть статистика и была бы в десять раз хуже.
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понимаешь, нужно найти золотую середину между степенью ограничений и их негативными последствиями
карантин, до конца которого не доживут здоровые люди, нафиг никому не нужен
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Да, без карантина в 10 раз больше. Но в Швеции с отсутствием правовых механизмов применения карантина столкнулись, а не безбашенно игнорировали.
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крім того "соціальна дистанція' у шведів - з дитинства
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тобто вже немає особливого змісту.
АЛе Європі віж Швеції прийдеться самій відізолюватись
Россия уничтожает дороги на границе с Беларусью

Работают экскаваторы, дежурит ФСБ.

"Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что после того, как проблема с коронавирусом будет решена, Пекину придется ответить на многие вопросы." Впереди нас ждет много интересного.
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Сделали 3 тыс тестов выявили 300 больных, а сделали 5 тыс и выявили 500 больных.
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инфицированных. возможно даже без симптомов. или тест китайский одноразовый.
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Никакой ПЦР не может выделить конкретно этот вирус.
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какие "5 тыс."?! - пархатая зе-власть всего сделала за все последние месяцы только 2 800 ПЦР-тестов.
в основном - сам бубачка, его пащенки, Ленка, дЕрьмак и его выводок, нардепы от слуг и их любовницы-любовники...

до пролетариата эти тесты хер дошли.
и какая там реально картина, можно только догадываться.
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Оскільки в інфі зазначається, що "Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19", то, напевне, слід думати, що зробили 15500 тестів. Щоправда, невідомо, скільки ПЛР-тестів, скільки напівфабульних "експрес"....
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Смертность 33,69%, фактически каждый третий зараженный умирает. Это печально.
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вы, случайно, не Трускавецкий высший проффесионально-технический университет оканчивали?
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А что, детям, не умеющим еще считать, уже аккаунты на новостных сайтах заводят родители?
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похоже, что да. 4500 на 3 разделить не способны.
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***, по этому страна так и живет, ею правят имбицилы которые также не умеют считать и анализировать! И что такое 4500/3 по вашему? Чтобы узнать % смертности нужно количество умерших разделить на количество выживших+количество умерших за то же время и умножить на 100. Соответственно смертность на данный момент составляет 125/(125+246)*100= 33,69% Да, чем дольше период тем точность будет выше, а окончательный результат можно узнать только когда не останется ни зараженных ни умерших. Или вы уже посчитали что из всех зараженных больше никто не умрет? Когда говорят что смертность 3-4% это манипуляция цифрами чтобы не запугать тупое население не умеющее адекватно анализировать! Потому как для тупых количество умерших делят на общее количество и показывают рабам красивые цифры чтобы они меньше хавальних раззевали!
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бред зебильный. вы сначала сами пишете "фактически каждый третий ЗАРАЖЕННЫЙ умирает", а потом предлагаете считать процент почему-то уже не от зараженных, а от выздоровевших. где логику потеряли??
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А до того, как количество умерших превышало количество выздоровевших летальность составляла 150 процентов 😱
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Как моежт быть 150% если 100% это умершие+выздоровевшие! Допустим выздоровело 5 человек а умерло 10. % смертности = 10/(5+10) *100 Что не ясно?
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Это пздц, ***! А из 4662 больше никто не умрет? Научитесь считать!
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когда умрут, тогда и посчитаем, а пока не умерли то и в статистику смерти не попадают.
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По сути да, но говорить о смертности 3% это еще больше не правильно чем говорить о 33% Так как 33% это реальная статистика на данный момент, а 3% это фантазия о том что среди зараженных больше никто не умрет! Если взять общемировую оф. статистику, там более длительный период то видно что смертность сейчас составляет 147000/(147000+553000)*100=21%
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Скажем спасибо верунам(читай дебилам) РПЦ.
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Боюсь, что после Пасхи будет новый скачок роста количества заболевших. Церкви стали рассадником болезни, да еще и многие на пикники или массовые гулянки попрутся.
Заставьте своих родных и знакомых не ходить в церковь, любыми путями, хоть угрозой полиции и штрафов в 17 тыс. грн. И по много людей не собираться на праздник - это очень опасно, любой может быть скрытым носителем коронавируса.
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Будет такой же эффект как и заставлять бабулек не ходить на выборы. По любому к церкви прорвутся.
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На карантине должны были сидеть все въехавшие в Украину после объявления ВОЗ пандемией в мире, а не вся страна.
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Отказываются делать тесты, чтобы не было роста показателей.
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Тут Вова-бедоносец намедни заявил, что все хорошо. Лучше бы молчал, черт каркающий.
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На 104 больше чем вчера. Идем по испанскому сценарию.
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Если посмотреть цифры то получается на сейчас смертность 50%?
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Во всем мире смертность пять процентов. Два миллиона заболевших - сто тысяч умерших.
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Точнее сейчас смертность 6,7. А у нас 0,3
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Посмотри статистику зараженных и умерших. Как у тебя получилось 2,68 если умерло сейчас уже 140000 человек, а заразилось 2.2 миллиона
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дивись посилання.
є загальноприйняті методики підрахунку..

а Цифри расєї і Білорусі менше відсотка легко пояснюються статистикою "внєбольнічной пнєвмонии" На ранок 17 квітня зафіксовано 501 новий випадок COVID-19 в Україні, всього - 4662, померли 125 осіб, 246 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6381
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Так обычная математика. Если умерло 140000 человек, то смертность 2,5 это значит, что зараженных должно быть 5,6 миллиона. А зараженных всего два миллиона.
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том що враховано статистичними методами що ті хто зараз хворі 96,1 відсотків вилікується а 3.9 помре

точність +-2-3 відсотка..
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Но тут такое дело, что умерло уже больше чем в этой статистике.
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Статистика Китаю зараз цілковито фейкова
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В этой статистике Китай это уже давно капля в море.
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реальна смертність в Китаї може дати приріс 0.5 відсотки.. а ще індія,де все лише починається...
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Может. Вот в Эквадоре официально умерло 167 человек, а смертность увеличилась на 4000 по сравнению с нормальными показателями.
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Болезнь это процесс, а результат это либо ты выздоровел либо нет. Я исхожу из этих данных а не из данных роста заболевших.
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если нет лекарства от болезни, то результат очевиден.
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Лучше пока нет. Пока статистика очень простая. Смертность в мире 6,7 процентов. В Украине 0,3. Вот из этих 4662 зараженных должно умереть около трехсот человек.
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«И как всегда двое их, не больше и не меньше. Учитель и ученик».

Так и у нас уже неделю обращаю внимание, что количество больных ~10% от числа проведенных тестов, сколько бы новых случаев за сутки не находили (100, 200, 500)
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во времена Бокаччо уже были люди, укрывшиеся на карантин. и уже минимум эти 10 челов были в десятки раз умнее сегодняшних "истинноверующих" по новой моде, вчерашних сторонников коммунистического рая на земле, уже при их жисти коммунистами задрипанной.
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А еще в то время убивали пачками бы китайцев или тех же американских прихвостней.
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А можна, будь ласка, загальну статистику померлих по Україні? В дінамиці? За останні пару років? Це таємниця? Щоб не викрилась небачена містіфікація?
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все остальные болезни имеют лекарство для лечения и иммунитет, в отличие от короны.
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Тут спрашивают логичный вопрос. Сколько умерло в прошлые годы в этот же период. Можно сравнить показатели смертности. Аномальные показатели являются признаком какой-то катастрофы, например, эпидемии.
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как раз не логичный вопрос. Нынешняя пандемия стоит отдельно, пока не будет найдено лекарство.
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Чтобы определить реальные показатели смертности от пандемии нужно сравнить смертности с прошлыми годами. Чего здесь нелогичного? От того что найдешь вакцину циферки не изменятся.
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Но в этом и прелесть статистики. Можно поднять цифры за прошлый год и спрогнозировать ожидаемую смертность с +- 2 процента. Любое отклонение это уже эпидемия или другой катаклизм.
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в этом как раз и ужас. Нынешнюю пандемию нельзя спрогнозировать пока нет лекарства. Она будет гулять по кругу.
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Умерли 125 человек, 246 - выздоровели. Т.е., каждого третьего из больницы выносят вперед ногами. Два из трех уезжают домой сами. Значит, на данный момент смертность составляет 33,69%. Думаю, постепенно смертность опустится до среднемировой, т.е. примерно до 20%.

Друзья, бегите из Киева и других мегаполисов. Спасение в селе или на даче. Большие города скоро превратятся в братские могилы.
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Статистика опирается на какие то данные,внутри своего ареала сбора. Как медицина,культура и деньги ,которые может потратить государство ну и общий имунитет. То ,что вне этого ареаласбора данных при любых обстоятельствах требует коррекции. Так что мировые данные необязательно аж до запятой должны совпадать с украинскими реалиями. Ведь я могу сказать в мире крепок доллар, а почему гривна такая хилая. Ну а по правде время все покажет!!!
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