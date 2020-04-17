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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 США увеличили помощь Украине для борьбы с коронавирусом

Соединенные Штаты Америки увеличили гуманитарную помощь Украине из заявленных на прошлой неделе $1,2 млн до $9,1 млн для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщило в посольство Украины в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты расширили помощь Украине до $9,1 млн в противодействии пандемии COVID-19. Средства будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)", - отметили в диппредставительстве.

При этом уточняется, что американская помощь будет направлена, главным образом, на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189698
 
 
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А буде статистика всіх померлих до і після початку коронвірусу? Наприклад в Італії? Загальна статистика? Цікаво буде подивитись.
А за допомогу - дякуємо. Українці тримають за американців кулаки і не лізуть в їхню внутрішню політику.
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Большие неудобства для людей,но надо соблюдать правила поведения дома и на улице.Очень много на улицах без масок и лукавящих.Бережёного и Бог бережет.
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На лабораторные системы и подготовку кадров.
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Лучше бы отвезли зелень "на экскурсию" в Гуантанамо вместо Трускавца.
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Лучше б помогли медицинским оборудованием а бабло распилят...
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Президент США Дональд Трамп объявил о готовности отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с распространением коронавируса.
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