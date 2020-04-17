 "Место под охраной", - Резников рассказал об условиях обсервации освобожденных из плена

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, отметив, что территория хорошо охраняется, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
"Все люди, которые перешли в Украину, плюс 4, которые отказались быть перемещенными, направлены для прохождения обсервации на 14 дней в охраняемом месте, с нормальным условиями, с медицинским осмотром, тестированием на коронавирус и обеспечением их потребностей – питание, одежда, средства связи с родственниками", – рассказал он.
Напоминаем, 16 апреля в результате взаимного освобождения на Донбассе в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек было переданы наемникам РФ в ОРДЛО.
http://www.theblogmire.com/a-comparison-of-lockdown-uk-with-non-lockdown-sweden/
Разницы никакой.
итог все равно один - карантин никак не снижает количество заболевших и умерших
но ничего, Б. Джонсон жив же, недельку полежал в палате интенсивной терапии, критического состояния не было, иногда дышал в кислородную маску и даже проводил встречи
хоть 10% тех мер, что существуют в 2020 году, в прошлом, например, году принимались?
да вообще каждый день в мире 200 тыс. людей умирает, это естественный процесс, который никто не в силах остановить
и кстати аномальной смертности от этой такой страшной смертоносной эпидемии тоже нет
вот статистика смертности за 5 лет по Европе
https://www.euromomo.eu/outputs/number.html
вижу, что в начале 2017 года эпидемия сезонного гриппа привела к такому же количеству смертей, ты в курсе, чтобы где-то вводили карантин или маски носили? может, что-то в новостях? НИЧЕГО
зачем тогда карантин, убивающий экономику и людей?
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1. Астахов Владислав. Боевик подконтрольной РФ ДНР. Вступил в ряды террористов в 2014 году в возрасте 17 лет. Нес "службу" в районе Новодружеска Луганской области.
2. Васин Олег. Боевик подконтрольной РФ ДНР с позывным "Комбат". По версии следствия, в апреле 2014 года участвовал в блокировании колонны Госпогранслужбы и МВД Украины, а также в разоружении военных СБУ и МВД, и содействовал их дальнейшему задержанию террористами. В сентябре 2019 года был приговорен к пяти годам тюрьмы.
3. Гогичаев Эльбрус. Гражданин РФ. Осенью 2017 года был задержан по подозрению в попытке смертельно отравить протестующих возле здания Верховной Рады. Кроме него был задержан Мурат Джимиев, который был выдан России в рамках обмена в сентябре 2019 года.
4. Колос Виктор. В июне 2019 года был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке теракта в Запорожье. По версии следствия, теракт готовился по поручению подконтрольных РФ террористов ДНР. В качестве вознаграждения Колосу пообещали бесплатное лечение.
5. Лазаренко Алексей. Работал слесарем на Запорожском авиаремонтном заводе Мигремонт. В 2014 году во время пребывания в аннексированном Россией Крыму был завербован российской разведкой. Лазаренко согласился собирать и передевать россиянам сведения военного характера по ремонтным работам самолетов штурмовой авиации Вооруженных сил Украины. В августе 2019 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.
6. Ларкин Александр. Был задержан сотрудниками СБУ в марте 2018 года по подозрению в перевозе на подконтрольную Украину территорию элементов самодельного взрывного устройства. По версии следствия, сделал он это по просьбе террористов ДНР за 1 000 российских рублей.
7. Погромский Станислав. По версии следствия, с июля 2014 года участвовал в деятельности террористов ДНР. В конце января 2020 года был задержан украинскими военными в ходе боя в районе Красногоровки Донецкой области.
8. Скрипник Сергей. Боевик подконтрольной России ДНР. В 2014-2016 принимал активное участие в деятельности террористов под позывным "Жук". В 2014 году охранял мерию Ясиноватой, а в 2015-2016 годах патрулировал этот город и задерживал жителей, нарушающих комендантский час. В окятбре 2018 года был приговорен к девяти годам тюрьмы.
9. Слатов Юрий. Боевик подконтрольной России ДНР с позывным "Сват". В 2018-2019 годах в роли "старшего стрелка" принимал участие в вооруженном сопротивлении военным ВСУ. В апреле 2019 года был задержан украинскими военными, а в декабре того же года приговорен судом к 8,5 годам тюрьмы.
10. Сустретов Сергей. В мае 2019 года вступил в ряды "народной милиции ЛНР". По данным следствия, получал до 24 000 российских рублей в месяц. Дежурил на боевых позициях в районе Горловки и Дебальцево. В феврале 2020 года был задержан украинскими силовиками.
11. Харитонов Леонид. Россиянин был задержан в августе 2019 года сотрудниками СБУ по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области. Химик по образованию.
12. Чигорян Виталий. Боевик из Горловки. С 2016 году воевал на стороне террористов ДНР, а в августе 2019 года был взят в плен украинскими военными.
13. Яворчук Андрей. Боевик ЛНР. В 2015 году в качестве "инструктора" тренировал представителей подразделения "Сомали" для несения караульной службы. Был задержан сотрудниками СБУ в апреле 2019 года на территории КПВВ Чонгар. В июле того же года был приговорен судом к восьми годам тюрьмы.
14. Якоб Дмитрий. В январе 2017 года вместе с Святославам Жиренко был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в планировании убийства на то время нардепа от Народного фронта Антона Геращенко. Данное дело до сих пор рассматривалось в Оболонском райсуде Киева.