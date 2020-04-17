 "Место под охраной", - Резников рассказал об условиях обсервации освобожденных из плена

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, отметив, что территория хорошо охраняется, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Все люди, которые перешли в Украину, плюс 4, которые отказались быть перемещенными, направлены для прохождения обсервации на 14 дней в охраняемом месте, с нормальным условиями, с медицинским осмотром, тестированием на коронавирус и обеспечением их потребностей – питание, одежда, средства связи с родственниками", – рассказал он.

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Напоминаем, 16 апреля в результате взаимного освобождения на Донбассе в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек было переданы наемникам РФ в ОРДЛО.