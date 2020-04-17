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 Военнослужащему Андрею Корнелюку, тяжело раненому при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля в зоне ООС, нужна помощь в лечении. ФОТО

Военнослужащему 3-го Полка ССО Корнелюку Андрею Вадимовичу, получившего тяжелые ранения в результате детонации снаряда в миномете во время боевых стрельб в Донецкой области, необходима помощь в лечении.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Тимур Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

"Защитник Украины, участник боевых действий с 2014 года, военнослужащий 3-го Полка ССО, Корнелюк Андрей Вадимович 1995 г.р. во время проведения плановых занятий по огневой подготовке в результатете детонации снаряда в миномете получил тяжелые ранения. Нуждается в финансовой помощи", - написал волонтер.

Военнослужащему Андрею Корнелюку, тяжело раненому при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля в зоне ООС, нужна помощь в лечении 01
Фото: Кобзарь/Facebook

Для желающих помочь, Кобзарь сообщил номер карты мамы бойца: 5168 7573 4264 7171 Корнелюк Алла Владимировна.

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Как сообщалось ранее, во время стрельб на полигоне в Донецкой области взорвался 82-мм миномет. На месте погиб 24-летний Игорь Викторович Вивчаренко, старший солдат, оператор группы специального назначения 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВС Украины. Еще 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Военнослужащему Андрею Корнелюку, тяжело раненому при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля в зоне ООС, нужна помощь в лечении 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189696
 
 
 Топ комментарии
 
Шоколадні міномети вартістю як тролейбус продовжують вибухати...
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А держави вже в нас нема,я так розумію.
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так в ВР зп по 100к ,не хотят помочь слуги урода!
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так в ВР зп по 100к ,не хотят помочь слуги урода!
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Шоколадні міномети вартістю як тролейбус продовжують вибухати...
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вибухають на форуме вонючее рузькэ и зебилье
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А держави вже в нас нема,я так розумію.
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Це знаменитий "Молот" продовжує убивати наших бійців?
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Взорвался 82-мм миномет. А "Молот" - 120-мм.
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А что же жидовский урод, клоун Оманский не реагирует. Значит за всяких собачек в Китае он переживает, а за украинцев ноль. На гиляку клоуна жидовского.
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Очень сочувствую этому геройскому парню и не раз помогал ребятам с ранениями и их семьям.
Но хочется спросить: сколько ещё нужно всем миром собирать на лечение военных?!
Военные! Вам самим не надоело скотское отношение власти?! Сколько ещё будете это терпеть?!
Когда вы скажете своё слово?
Или проще молча отдавать честь клоуну в трёх бронежилетах ?
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раб и есть раб, тут добавить не чего, боролись за одно а получили.....
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****** государство, даже не могут обеспечить просто своих военнослужащих лечением
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Що це за довбане ганьбище?!! Хлопця поранило під час проходження військової служби, а гроші на лікування у фейсбуці збирають!!! В якій країні можливе щось подібне?!!!
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Пипец, а государство не хочет солдата полечить? Че за фигня. Понятно когда государству на чьих то детей больных плевать, но тут производственная можно сказать травма
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ЗЕленые даже бойца обеспечить не могут...… Мародеры.

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