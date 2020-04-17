 Военнослужащему Андрею Корнелюку, тяжело раненому при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля в зоне ООС, нужна помощь в лечении. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Тимур Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.
"Защитник Украины, участник боевых действий с 2014 года, военнослужащий 3-го Полка ССО, Корнелюк Андрей Вадимович 1995 г.р. во время проведения плановых занятий по огневой подготовке в результатете детонации снаряда в миномете получил тяжелые ранения. Нуждается в финансовой помощи", - написал волонтер.
Для желающих помочь, Кобзарь сообщил номер карты мамы бойца: 5168 7573 4264 7171 Корнелюк Алла Владимировна.
Как сообщалось ранее, во время стрельб на полигоне в Донецкой области взорвался 82-мм миномет. На месте погиб 24-летний Игорь Викторович Вивчаренко, старший солдат, оператор группы специального назначения 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВС Украины. Еще 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.
Но хочется спросить: сколько ещё нужно всем миром собирать на лечение военных?!
Военные! Вам самим не надоело скотское отношение власти?! Сколько ещё будете это терпеть?!
Когда вы скажете своё слово?
Или проще молча отдавать честь клоуну в трёх бронежилетах ?
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