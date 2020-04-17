 Военнослужащему Андрею Корнелюку, тяжело раненому при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля в зоне ООС, нужна помощь в лечении. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Тимур Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

"Защитник Украины, участник боевых действий с 2014 года, военнослужащий 3-го Полка ССО, Корнелюк Андрей Вадимович 1995 г.р. во время проведения плановых занятий по огневой подготовке в результатете детонации снаряда в миномете получил тяжелые ранения. Нуждается в финансовой помощи", - написал волонтер.



Фото: Кобзарь/Facebook

Для желающих помочь, Кобзарь сообщил номер карты мамы бойца: 5168 7573 4264 7171 Корнелюк Алла Владимировна.

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Как сообщалось ранее, во время стрельб на полигоне в Донецкой области взорвался 82-мм миномет. На месте погиб 24-летний Игорь Викторович Вивчаренко, старший солдат, оператор группы специального назначения 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВС Украины. Еще 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.