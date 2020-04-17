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 Политика Украины
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Все про:ВР (24840) Левочкин (540) Поворозник (62) Оппозиционная платформа - За життя (59) Дубинский (103)

 Дубинский рассказал, почему ОПЗЖ проголосовала за изменения в регламент Рады: "Поворозник - человек Левочкина"

Часть нардепов ОПЗЖ за изменения в регламент Рады, потому что первый замглавы КГГА Поворозник, по словам нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, это "человек Левочкина".

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Почему часть ОПЗЖ в лице депутатов Левочкина проголосовала за антиконституционные узурпаторские изменения в регламент? Потому что задержанный так удачно в канун голосования на взятке СБУ-шниками первый заместитель главы Киевской горадминистрации Николай Поворозник - человек Левочкина", - говорится в сообщении.

По его словам, "свобода Поворозника = голоса Левочкина = возможность дальше обилечивать застройщиков в столице".

Напомним, вчера Рада приняла законопроект об изменениях в Регламент.

Документ предусматривает, что в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению, более 500 поправок, в парламенте может быть применена специальная процедура рассмотрения. Для запуска соответствующей процедуры народные депутаты должны собрать 150 подписей, а дальше - поддержать ее 226 голосами. Далее в течение двух дней после применения процедуры все фракции должны подать от себя по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный депутат может подать одну правку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский

Дубинский рассказал, почему ОПЗЖ проголосовала за изменения в регламент Рады: Поворозник - человек Левочкина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189695
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть лучше расскажет почему против закона о банках так яростно сражается именно группа депутатов Бени.
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Эээээ...а чей человек Дубинский?
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Пусть лучше расскажет почему против закона о банках так яростно сражается именно группа депутатов Бени.
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Так потому же что они - группа депутатов Бени. .Для этого они и пришли в парламент .
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это закон о узаканивании ограбления народа Украины
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Я бы повернул на квартал в любом случае , даже если бы работягам ничего и не угрожало . Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: "Поворозник - людина Льовочкіна" - Цензор.НЕТ 9505 .
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Коломойский собирается раскручивать Дубинского как раскручивал ЗЕ чтобы когда Зеля свалит или его свалят многие с 73% (а желательно все 73%) проголосовали за Дубинского
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для этого нужно тупое шоу, типа "насмеши гомика" или "тупик-95"?
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Кто голосовал за Зе , тот в цирке не смеётся . Дубінський розповів, чому ОПЗЖ проголосувала за зміни до регламенту Ради: "Поворозник - людина Льовочкіна" - Цензор.НЕТ 9008 .
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Слишком тупо но с нашим наридом всё возможно.
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Откликнитесь ,кто этого не знает. Интересно,есть ли такие.
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Как о мне изменения вполне адекватные, до 500 правок можно подавать без проблем, и правки будут по делу а не спам с переставлением слов в тексте.
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Ну что удивительного. Кто то работает на Левочкина, а кто то на Коломойского, а кто то на Ахметова, а кто то на Медведчука ( Путина). Так у нас все устроено.
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Это сделка с путлером Моники ЗЕбинской -преследование и дискредитация Майдана
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проститутка обозвала путану шлюхой
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При чем здесь этот паравозник и тема с застройщиками к ксерокопированию поправок всякими дубинскими? Ж@па коломойского под любой абсурд может подвести теоретическую базу.
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Слились, в законодательном экстазе, зеленые, соевые и ОПЗЖ. Для борьбы с народов все средства и фракции хороши.
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Борьба с народом,говоришь?Весь народ в Украине держит свои сбережения в банках ?Вполне допускаю,но 90% банок стеклянные.Те кто положили деньги в банк,рассчитывают на доходы от депозита.Уверен,что эти деньги не последние в семье.Вот несчастные братья Суркисы,им сейчас очень нужны от государства Украины их 7 млрд. гривен.И если этот закон не принять,то братья из народа будут победителями над слившимся в экстазе.
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Жид жида жидом погоняет. Грустно...
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видим ЕС+СЛУГИУРОДА+ОПЗЖ+ГОЛОС = ПРОДАЖНАЯ ШОБЛА
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Гопа Коломоского vs человека Левочкина. Кто кого?
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-слышь, Абрам ,там на улице на дровах Твою жену трахают...-Да?-А что ,разве это мои дрова?
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