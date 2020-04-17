 Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, но не открывайте окна и оставайтесь дома, - Кличко. ВИДЕО

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что только в г. Киеве задымления и загрязнения воздуха (происходит. - Ред.) в результате поджогов, дыма, а радиации нет", - сказал Кличко в видеообращении.
Он отметил, что в настоящее время работают более тысячи пожарных. Также задействовано около 150 автомобилей, авиация.
"Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнение радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых ячеек нет. Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить", - подчеркнул мэр столицы.
"Друзья , рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары и какой сейчас радиационный фон.
- На сегодня пожары, которые вчера вновь возникли в Чернобыльской зоне, полностью потушили
- На участках, где есть тление, продолжают работать пожарно-спасательные бригады
- Специалисты мониторят ситуацию. Авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги
- Радиационный фон в Зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов
По заключению спасателей, значительная часть задымления в Киеве является следствием пожаров не только в Зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира.
Поливо-моечная техника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна!" - заявил позже Кличко.
я так понимаю, самое время купить дозиметр
а имел я в виду очень простую вещь. если Порох - это действительно выдающаяся личность, то педаля просто лучший из худших. так и не поднялся выше уровня рэкетира, который трусит базарчики
Почему мать ее....???
Пожежна
Рятувальна
Частина
Дебил бл@ть
А мы тут просто задыхаемся...
За ночь машину накрыло слоем гари...
Нужно гнать на мойку....
ВЫ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ ДУРНИКИ!
Рейтинг склала компанія IQ Air, яка займається приладами для вимірювання забруднення атмосфери та розв'язанням цієї проблеми. Також компанія веде постійний моніторинг якості повітря.
Так, станом на 23:05 четверга, 16 квітня, повітря Києва стало найбруднішим у світі. Два китайських міста Шеньян і Ченду виявилися "сусідами" української столиці у рейтингу забрудненості повітря, а Київ очолив рейтинг.
Зелебобики за год довели страну до ручки!
Фотокопию акта на страницу Цензора.
Ця історія з димом з Чернобиля це ще один привід для влади сказати людям -
"Сидіть дома горлопани, нічого вам робити на вулиці, ми і надалі хочемо вас контролювати "
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика. Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. (*О том что ПДК по по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48% мы сообщали еще 15.04)"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
"Хуже уже не будет"", - верно, ЗЕбуины?
"Главное, что не Порошенко"
Большая их часть осталась внутри реактора, но наиболее летучие вещества были выброшены наружу, в том числе:
- все благородные газы, содержавшиеся в реакторе;
- примерно 55 % йода в виде смеси пара и твёрдых частиц, а также в составе органических соединений;
- цезий и теллур в виде аэрозолей.
Суммарная активность веществ, выброшенных в окружающую среду, составила, по различным оценкам, до 14 × 1018 Бк (14 ЭБк), в том числе:
- 1,8 ЭБк йода-131,
- 0,085 ЭБк цезия-137,
- 0,01 ЭБк стронция-90 и
- 0,003 ЭБк изотопов плутония;