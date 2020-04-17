 Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, - Кличко. ВИДЕО

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что только в г. Киеве задымления и загрязнения воздуха (происходит. - Ред.) в результате поджогов, дыма, а радиации нет", - сказал Кличко в видеообращении.
Он отметил, что в настоящее время работают более тысячи пожарных. Также задействовано около 150 автомобилей, авиация.
"Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнение радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых ячеек нет. Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить", - подчеркнул мэр столицы.
я так понимаю, самое время купить дозиметр
а имел я в виду очень простую вещь. если Порох - это действительно выдающаяся личность, то педаля просто лучший из худших. так и не поднялся выше уровня рэкетира, который трусит базарчики
Почему мать ее....???
Пожежна
Рятувальна
Частина
Дебил бл@ть
А мы тут просто задыхаемся...
За ночь машину накрыло слоем гари...
Нужно гнать на мойку....
ВЫ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ ДУРНИКИ!
Зелебобики за год довели страну до ручки!